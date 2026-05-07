Wer entscheidet zukünftig noch, welches Finanzprodukt gekauft wird – der Kunde oder eine KI? Warum sich Banken und Finanzdienstleister mit dieser Frage beschäftigen sollten.

Die entscheidende Frage für Banken sei dann nicht mehr, wie man Wachstum oder Durchdringung im Bestandskundensegment erreiche, sondern: Wie schaffe ich Relevanz? Und wie komme ich ins Relevant-Set von Sprachmodellen hinein?

Der Einsatz von KI im Bankensektor: Für Sascha Dewald gleicht dies einem Marathon. Diejenigen, die sofort losstürmen, werden nicht gewinnen. Aber diejenigen, die erstmal lange am Rand stehen und die Regeln diskutieren, ebenfalls nicht. Klar ist nur: Dieser Marathon muss gelaufen werden – von allen, die auch zukünftig am Markt eine Chance haben wollen.

Doch wie wird das Finanzsystem von morgen gebaut? Eine klare Antwort hat der Chief Growth Officer der DKB ebenfalls noch nicht. Doch während seines Gesprächs zu „AI ist Eating Banking – Wer baut das Finanzsystem von morgen?“ auf der OMR macht er sehr deutlich, warum die Branche im Verzug ist, weshalb das ein großes Problem ist und was die Direktbanktochter der Bayern LB konkret unternimmt.

Neue Konkurrenten aber alte Denkmuster

Viele deutsche Banken orientierten sich noch an ihrem klassischen Wettbewerbsumfeld – Volksbanken, Sparkassen, Direktbanken, Neobanken. Das sei nicht nur nostalgisch, sondern auch gefährlich, sagt Dewald. Denn der Druck komme längst von einer anderen Seite: Apple, Google, Amazon und die Anbieter großer Sprachmodelle bieten Banking-Dienste an, ohne selbst eine Bank sein zu müssen.

In einer sogenannten agentischen Zukunft könnte es sein, dass nicht mehr der Kunde selbst über das nächste Finanzprodukt oder seinen Anbieter entscheidet – sondern ein KI-Agent in seinem Auftrag. Die entscheidende Frage für Banken sei dann nicht mehr, wie man Wachstum oder Durchdringung im Bestandskundensegment erreiche, sondern: Wie schaffe ich Relevanz? Und wie komme ich ins Relevant-Set von Sprachmodellen hinein?

Agentische KI als nächste Zäsur

Der nächste Entwicklungsschritt ist daher laut Dewald die agentische KI. Bisherige Chatbots und KI-Integrationen seien erst der Anfang. Agenten handelten künftig autonom, träfen Entscheidungen und agierten in großem Maßstab.

Wie das aussehen könnte, dafür Dewald ein eindrückliches Beispiel, das technisch heute schon möglich ist: Agenten, die mit einer virtuellen Kreditkarte ausgestattet sind, können eigenständig Einkäufe tätigen. Foto des gewünschten Produkts machen, dieses identifizieren, Maximalsumme angeben, die man dafür ausgeben möchte – und der Agent geht an die Arbeit. Dies geschieht im Hintergrund, ohne das der Nutzer eine Webseite aufruft, eine Marke bewusst wahrnimmt oder weiß, woher das Produkt überhaupt stammt.

Für Banken bedeute das einen fundamentalen Einschnitt: In keinem Land der Erde sei die bestehende Zahlungsinfrastruktur dafür ausgelegt. Betrugsstrukturen, Angriffsmechanismen und Haftungsfragen würden sich grundlegend verändern. Neue Kontroll- und Validierungsmechanismen müssten erst noch entwickelt werden.

Drei Strategierichtungen

Für die DKB selbst sieht Dewald drei mögliche Entwicklungsrichtungen – die sich nicht gegenseitig ausschlössen.

Erstens: die Kundenschnittstelle ausbauen, hin zu einem hochpersonalisierten, KI-erweiterten Erlebnis, das Kundenwünsche antizipiert.

Zweitens: radikal in die Tiefe gehen und sich als reiner Produktlieferant positionieren, der keine eigene Kundenschnittstelle mehr benötigt, weil Sprachmodelle diese übernehmen.

Die dritte und für ihn wichtigste Richtung, die sie auch bei der DKB versuchen voranzutreiben: Die Kernkompetenz der Zukunft ist aus seiner Sicht, Geschwindigkeit und Lernfähigkeit in die Organisation treiben. Um diesen permanenten Wandel weiter voranzutreiben. Denn nicht die Bank mit der größten Bilanzsumme oder den meisten Kunden werde sich durchsetzen, sondern die, die sich am schnellsten verändern kann.

Wertpapierhandel durch KI-Agenten?

Und Dewald steht mit dieser Ansicht nicht alleine da. Auch Hartmut Giesen, Geschäftsleiter der Sutor Bank und zuständig für Business Development Fintech, digitale Partner und Krypto/Blockchain, verwies bereits im November vergangenen Jahres in einem Beitrag für die „Denker der Wirtschaft“ darauf, dass Agentic Finance schneller für die Branche relevant werde, als man noch kurz davor gedacht habe.

„OpenAI hat mit Stripe, einem der größten Zahlungsdienstleister, das sogenannte Agentic Commerce Protocol (ACP) veröffentlicht. Mithilfe des Protokolls können KI-Agenten nicht nur die besten Preise für ein Produkt herausfinden, sondern diese gleich kaufen und bezahlen. Google hat ein ähnliches Protokoll in Zusammenarbeit mit Paypal veröffentlicht.“

Die logische Konsequenz daraus sei die Weiterentwicklung vom nur bezahlenden Einkaufsagenten zum Finanzagenten. Diese könnten selbstständig Finanz- und Bankgeschäfte erledigen, vom Kontowechsel bis zur Geldanlage. Banken und Finanzdienstleister müssten sich also darauf einstellen, nicht mehr mit den Kunden direkt zu sprechen, sondern mit deren Agenten.

„Technisch ist es absolut möglich, dass Agenten Wertpapiere kaufen und verkaufen. Wahrscheinlich ist das auch einer der naheliegendsten Use Cases, weil es algorithmisiertes Handeln ja auch schon heute gibt“, ergänzt Giesen auf eine aktuelle Nachfrage von DAS INVESTMENT. „Allerdings gibt es dazu einige aufsichtsrechtliche Hürden zu nehmen, zum Beispiel, ob der Agent dann Beratungsdienstleistungen übernimmt, die eigentlich erlaubnispflichtig sind.“ Auch im Backend könnten Agenten Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel sei ein Best-Execution-Agent denkbar, der dafür sorgt, dass Fonds und ETFs gemäß der Best-Execution-Policies gehandelt werden und die Entscheidungen gleichzeitig prüfungsfest dokumentiert sind.

Banken und Finanzdienstleister sollten also ihre Sportschuhe schnüren und anfangen, loszulaufen, wenn sie dies noch nicht getan haben.