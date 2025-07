Grüne Fonds, graue Zonen: 14 Institute fordern klarere Standards für nachhaltige Investments. Die Esma hält bislang an enger Auslegung fest.

Die Rolle von Rüstungsinvestments in Nachhaltigkeitsfonds wird zunehmend diskutiert.

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 17. Juli 2025

42 Prozent der Makler sagen Nein zu Waffen in nachhaltigen Produkten

Ein Zusammenschluss von 14 nachhaltigen Banken und Finanzinstituten hat sich an den europäischen Gesetzgeber gewandt und eine Erweiterung der Definition kontroverser Waffen für nachhaltige Geldanlagen gefordert.

Zu dem Bündnis gehören die GLS Bank, BIB, Partner für Kirche + Caritas, Pax-Bank für Kirche und Caritas, Bank für Kirche und Diakonie, Evangelische Bank, EB-Sim, Steyler Ethik Bank, Tomorrow, Soziabank, GLS Investments, Umweltbank und Triodos Bank.

Die Initiative zeigt die Breite der Kritik an der aktuellen Regulierung – von kirchlichen Finanzdienstleistern über Genossenschaftsbanken bis hin zu spezialisierten Nachhaltigkeitsanbietern.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Vier Kategorien kontroverser Waffen

Die Esma-Leitlinien zu Fondsnamen legen seit diesem Jahr fest, dass Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen Investitionen in Unternehmen ausschließen müssen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind. Die Definition basiert auf dem SFDR-PAI Indikator 14 und umfasst vier Kategorien:

Antipersonenminen

Streumunition

chemische Waffen und

biologische Waffen.

Diese Eingrenzung orientiert sich an Waffen, die nach internationalen Verträgen weitgehenden Verboten oder Beschränkungen unterliegen. Die Banken argumentieren, dass diese Definition nicht der weitestverbreiteten Auffassung entspricht, wonach kontroverse Waffen durch unverhältnismäßige Wirkung und übermäßiges Leid charakterisiert sind.

Atomwaffen nicht erfasst

Nach der aktuellen Definition gelten Atomwaffen nicht als kontroverse Waffen, obwohl der UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen 2021 in Kraft getreten ist. Ebenso wenig erfasst sind weitere Waffenkategorien wie Munition mit abgereichertem Uran, Brandwaffen oder Blendlaserwaffen.

Das Bündnis fordert eine „enumerative Legaldefinition“, die mindestens sechs internationale Konventionen berücksichtigen soll: die Chemiewaffenkonvention, die Biowaffenkonvention, die Konvention über Streumunition, die Antipersonenminenkonvention, den Atomwaffenverbotsvertrag und die UN-Konvention über bestimmte konventionelle Waffen.

Sieben zusätzliche Waffenkategorien vorgeschlagen

Die Banken und Vermögensverwalter schlagen vor, die Liste kontroverser Waffen um sieben weitere Kategorien zu erweitern: atomare, biologische und chemische Waffen, Antipersonenminen, Streumunition, Munition mit abgereichertem Uran, Brandwaffen (weißer Phosphor), Blendlaserwaffen und nicht aufspürbare Splittermunition.

Die Finanzinstitute sehen in der aktuellen Regelung eine regulatorische Lücke. Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Namen könnten theoretisch in Unternehmen investieren, die bestimmte Waffensysteme herstellen, solange diese nicht unter die vier definierten Kategorien fallen.

Die Esma hatte in ihren veröffentlichten Fragen und Antworten bereits klargestellt, dass sie an der bestehenden Definition festhalten will. Der Bezugspunkt für den Ausschluss kontroverser Waffen solle der im SFDR-PAI Indikator 14 verwiesene bleiben.

Die Diskussion findet vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung von Rüstungs-Investments und einer Aufweichung nachhaltiger Geldanlagen statt. Anleger prüfen verstärkt die ESG-Kriterien ihrer Investments und achten auf die tatsächlichen Ausschlusskriterien von als nachhaltig beworbenen Fonds.