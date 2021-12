Banken-Studie Niedrigzinsen und Regulierung verhindern Investitionen

Führungskräfte in Banken blicken betrübter in die Zukunft: Anhaltende Ertragsrückgänge in traditionellen Geschäftsbereichen seien für viele nicht mehr nur ein vorübergehendes, sondern ein mittel- bis langfristiges Problem, heißt es in der Studie „Banken und Zukunft 2015“ von IBM, Frauenhofer IAO und der Commerzbank. Weiter schreiben die Autoren, sofern in naher Zukunft keine grundlegenden Änderungen in den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stattfinden werden, sei davon auszugehen, dass sich die Ertragsrückgänge in vielen Bereichen des Bankgeschäfts weiter fortsetzen werden. Entsprechend hoch sei der Handlungsdruck für die Entscheider. Besondere Herausforderungen dabei sind die Niedrigzinsphase und die Prozessanpassungen aufgrund regulatorischer Auflagen.Die bisherigen Maßnahmen hinsichtlich kurzfristiger Kostensenkungen werden das Problem der anhaltenden Ertragsschwäche aber nicht lösen. Im Gegenteil meinen die Experten, es besteht sogar die Gefahr, dass aufgrund des Fokuses auf die Kostenseite es dazu kommen kann, dass wichtige und notwendige Schritte in den Bereichen Innovation und Ertragssteigerung nicht mehr durchgeführt werden. Im Ergebnis werden die Probleme dadurch langfristig noch verstärkt. Es könnte sich daraus eine Abwärtsspirale entwickeln, die viele Institute mittel- bis langfristig nicht überstehen würden.An der Trendstudie „Bank und Zukunft 2015“ haben sich 388 Teilnehmende aus Finanzinstituten aller Bankengruppen in Deutschland beteiligt. Die Befragung wurde vom Fraunhofer IAO im Zeitraum zwischen Dezember 2014 und April 2015 durchgeführt. Dabei wurden Vorstände, Entscheider und Führungskräfte zu zentralen Herausforderungen, Marktentwicklungen und geplanten strategischen Maßnahmen für die Bereiche Vertrieb, Organisation und Technologieeinsatz in Banken befragt.