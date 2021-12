Banken und Sparkassen im Blick Shareholder Value Management erweitert Vertrieb

Shareholder Value Management erweitert seinen Vertrieb: Seit dem 1. April ist Clara Menzel bei dem Frankfurter Fondshaus an Bord. Sie berichtet an Philipp Prömm, der im Unternehmensvorstand für Vertrieb und Marketing zuständig ist.

Menzel kommt vom schwedischen Finanzdienstleister SEB, wo sie seit 2010 in unterschiedlichen Positionen im Vertrieb und Investment Banking tätig war. Bei Shareholder Value Management soll sich Menzel vor allem um Kunden aus dem Banken- und Sparkassensektor kümmern.