Banken und Sparkassen profitieren von Regulierung „Mifid II kann Umsätze im Wertpapiergeschäft pushen“

Börse Frankfurt: Zum Schutz heimischer Privatanleger ist die reformierte EU-Finanzmarktrichtlinie „Markets in Financial Instruments Directive“ (Mifid II) durch das „Zweite Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte“ (2. FiMaNoG) in deutsches Recht umgesetz worden, das in weiten Teilen am vorigen Mittwoch in Kraft getreten ist