Laut Stepstone Banken, Versicherungen, Finanzen: Dort winken die höchsten Gehälter

Was sind die lukrativsten Jobs in Deutschland und der Finanzwelt? Um das herauszufinden, haben das Online-Jobportal Stepstone und dessen Tochterunternehmen Gehalt.de gemeinsam rund 600.000 Gehaltsdaten analysiert. Heraus kam, das allgemeine Bruttomediangehalt in Deutschland liegt bei 44.100 Euro. Der Median beschreibt den Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt.



Zum Vergleich: Das Bruttodurchschnittsgehalt in Deutschland liegt dagegen bei 51.009 Euro. Frauen verdienen nach wie vor weniger als Männer. Zudem gilt: Je länger die Berufserfahrung, je höher der akademische Grad und je mehr Personalverantwortung, desto besser das Gehalt.

Quelle: Stepstone

Diese Berufsgruppen verdienen deutschlandweit am meisten

Ärzte sind mit Abstand die Spitzenverdiener in Deutschland. Sie bekommen mit 78.300 Euro im Jahr und damit etwa 78 Prozent mehr als der Durchschnitt. Danach folgen Ingenieure mit 59.300 Euro, IT-Berufe mit 57.000 Euro und auf Platz 4 landen Unternehmensberater mit 56.400 Euro.