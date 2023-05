Der plötzliche Kollaps einer amerikanischen Regionalbank am 10. März und die nachfolgenden Entwicklungen, die in einer Schieflage und Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS gipfelten, haben neue Sorgen über die Stabilität der Finanzmärkte hervorgerufen. Die Frage ist, ob es sich bei den jüngsten Ereignissen um begrenzte Kollateraleffekte der heftigen Zinssteigerungen handelt, oder ob sie sich zu einer Systemkrise auswachsen könnten. So hoch sind die Verluste FDIC-versicherter Kreditinstitute in Wertpapierbeständen >>>Vergrößern in Milliarden US-Dollar; Quelle: FDIC Die Zins- und Renditesteigerungen der vergangenen Quartale...

Der plötzliche Kollaps einer amerikanischen Regionalbank am 10. März und die nachfolgenden Entwicklungen, die in einer Schieflage und Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS gipfelten, haben neue Sorgen über die Stabilität der Finanzmärkte hervorgerufen. Die Frage ist, ob es sich bei den jüngsten Ereignissen um begrenzte Kollateraleffekte der heftigen Zinssteigerungen handelt, oder ob sie sich zu einer Systemkrise auswachsen könnten.

So hoch sind die Verluste FDIC-versicherter Kreditinstitute in Wertpapierbeständen

>>>Vergrößern

in Milliarden US-Dollar; Quelle: FDIC



Die Zins- und Renditesteigerungen der vergangenen Quartale haben erhebliche Folgen für die Bewertung von Vermögenswerten und die Stabilität der Bankbilanzen gehabt. Nach den Daten der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) haben US-Banken in ihren Wertpapierbeständen unrealisierte Verluste von etwa 620 Milliarden US-Dollar.

Bei einem Verkauf dieser Wertpapiere, der im Falle rückläufiger Einlagen der Kunden erforderlich sein kann, werden aus den unrealisierten Verlusten erfolgswirksame realisierte Verluste, die die Kapitalbasis der Institute schwächen und einen weiteren Vertrauensverlust erzeugen können.

So sieht die Bilanz des Federal Reserve Systems aus



>>>Vergrößern

in Milliarden US-Dollar; Quelle: Federal Reserve Economic Data; Stand am Monatsende

Um solche Negativszenarien zu vermeiden, hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) eine Kreditlinie ins Leben gerufen, die Liquiditätsengpässe und Notverkäufe von Anlagewerten verhindern soll. Von dieser Kreditlinie wie dem allgemeinen Diskontkredit der Zentralbank an die Geschäftsbanken ist in erheblichem Umfang Gebrauch gemacht worden. Die Bilanz der Zentralbank, die im Rahmen der Wertpapierverkäufe eigentlich vermindert werden soll, stieg zuletzt deutlich.

Solche Kreditprogramme können die Lage beruhigen, aber nicht grundsätzlich verhindern, dass private Haushalte und Unternehmen, die größere unbesicherte Anlagen bei Banken halten, diese Einlagen auf andere Banken oder in kurzlaufende Wertpapiere oder Geldmarktfonds verlagern, wenn Zweifel an ihrer Absicherung bestehen. Bankenkrisen sind vor allem deswegen so schwer vorherzusagen, weil Psychologie und Vertrauen neben allen komplexen Wirkungszusammenhängen eine sehr große Rolle spielen. Hinzu kommt, dass Liquiditäts- und Solvenzkrisen kaum zu trennen sind und sich überlappen.

So hoch ist die Kapitalquote FDIC-versicherter Kreditinstitute in den USA



>>>Vergrößern

in Prozent; Quellen: FDIC, EZB

Ein Mangel an Liquidität kann zu Notverkäufen und Kapitalverlusten führen und umgekehrt können Zweifel an der Kapitalbasis zu raschem Einlagenabzug führen. Weitet sich eine Krise aus, können Liquiditätshilfen alleine die Situation nicht retten. Oft kann nur die Zusage der Regierungen, also der Steuerzahler, eine negative Spirale von Einlagenabzug und Kapitalverlusten verhindern.

Die in der Finanzkrise im Jahr 2008 gegebene Zusage der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel und des damaligen Finanzministers Peer Steinbrück, dass alle Einlagen sicher sind, ist das prominenteste Beispiel für eine solche staatliche Rettungszusage.

Allerdings ist die heutige Situation deutlich anders als in der Finanzkrise im Jahr 2008. Die Kapitalausstattung der Banken und ihre Überwachung sind weitaus besser und sie haben nicht mehr oder weniger wertlose Aktiva wie so genannte Subprime-Anleihen in ihren Büchern. Zudem stabilisiert die Wahrscheinlichkeit, dass Kapitalmarktrenditen im Zuge einer angespannten Finanzmarktsituation eher sinken, den Wert der Staatsanleihen.

So hoch sind die aggregierten Kapitalquoten direkt von der EZB beaufsichtigter Banken



>>>Vergrößern

in Prozent; Quellen: FDIC, EZB

Andererseits kann aus den die bisher relativ verhaltenen Auswirkungen der Bankenturbulenzen nicht abgeleitet werden, dass Unsicherheiten schon überwunden sind. Der radikale Umschwung der Zinsen und der Kapitalmarktrenditen wird noch in anderen Bereichen zu Neubewertungen und Kollateralschäden für Banken und den stetig wachsenden Sektor der Schattenbanken führen.

So ist damit zu rechnen, dass Immobilienbestände bei weiterhin hohen Zinsen sukzessive neubewertet werden müssen und dass Immobilienkredite zunehmende Wertberichtigungen und Risikovorsorge erfordern. Das kann Banken ebenso wie Private-Equity-Firmen oder Hedgefonds treffen – insofern sie hohe Fremdkapitalquoten in Kauf genommen haben.

US-Kreditvergabestandards für Unternehmenskredite werden straffer

>>>Vergrößern

Nettoanteil inkl. Banken, die Kreditvergabestandards* gestrafft haben** in Prozent; *Für Commercial & Industrial loans; **Vierteljährliche Umfrage, zuletzt: Januar 2023; Quellen: Federal Reserve Economic Data

Für die konjunkturelle Entwicklung haben bereits die bisher eingetretenen Turbulenzen negative Konsequenzen. So haben sich die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft verschlechtert, wenn auch bislang in moderatem Umfang.

Auch in den kommenden Monate ist mit deutlich strikteren Kreditvergabestandards zu rechnen, denn die Refinanzierungskosten für die Banken sind gestiegen und die Kreditrisiken nehmen in zinssensitiven Bereichen deutlich zu. Zeichen für zunehmenden Stress am Finanzmarkt führen auch zu mehr Volatilität an den Aktienmärkten.