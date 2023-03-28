Volkswirt Folker Hellmeyer
Das westliche Finanzsystem ist in Gefahr
Um die Bankenkrise abzufedern, greifen Aussichtsbehörden in die Märkte ein. Welche Folgen das hat, erklärt Netfonds-Volkswirt Folker Hellmeyer im Gespräch mit dem Journalisten Martin Kerscher.
Angesichts der Bankenkrise sichert Janet Yellen für den Notfall weitere Hilfen zu. Mit ihrem Versprechen will die US-Finanzministerin die Märkte beruhigen und Liquiditätsengpässe bei Kreditinstituten verhindern. Doch reicht ihr „Blankoscheck“, um die Finanzbranche wieder auf stabile Beine zu stellen?