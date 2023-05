US-Bank in der Krise JP Morgan Chase übernimmt First Republic

Die US-Bank First Republic wird vom Finanzkonzern JP Morgan Chase übernommen. Dafür soll zunächst die US-Einlagensicherung FDIC Treuhänderin des Institutes werden. Danach übernehme JP Morgan die Bank mit allen Einlagen.

Geschäftsmodell mit vermögenden Kunden

Die in San Francisco ansässige First Republic steckte bereits seit den Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank und Signature Bank Anfang März in Schwierigkeiten. Der Hintergrund: Die Bank verdiente einen Großteil ihres Geldes mit günstigen Krediten an Vermögende. Im Grunde ein solides Geschäftsmodell, da die Kunden nur selten mit ihren Krediten in Verzug gerieten. Dennoch war die Mehrzahl der Einlagen – wie bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank – nicht versichert, da sie über der von der FDIC festgelegten Obergrenze von 250.000 US-Dollar lagen. Ein Umstand, der Anleger beunruhigte, weil diese im Fall einer Insolvenz möglicherweise nicht all ihr Geld zurückerhalten würden.

Diese Ängste schlugen sich in den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen der First Republic nieder. Anleger zogen demnach mehr als 100 Milliarden Dollar aus der Bank ab. Das Institut konnte die Entwicklung nur stoppen, weil eine Gruppe großer Banken einsprang, um es mit 30 Milliarden Dollar an unversicherten Einlagen zu retten.

Anleger blieben dennoch skeptisch und trennten sich massenhaft von den Aktien der Bank, woraufhin der Kurs an der Börse abstürzte. Wenige Tage darauf beschlagnahmten die kalifornischen Aufsichtsbehörden First Republic und stellten sie unter die Insolvenzverwaltung der FDIC.

Diese meldete kurz darauf, das Übernahmeangebot von JP Morgan Chase angenommen zu haben. Die damit alle Einlagen – einschließlich der nicht versicherten – übernehme. „Unsere Regierung hat uns und andere aufgefordert, sich zu beteiligen, und das haben wir getan“, kommentierte Jamie Dimon, Chef von JP Morgan Chase, die Übernahme.

Die Kunden der First Republic sollen nahtlos in die Systeme von JP Morgan übergehen und die 84 Filialen in acht Bundesstaaten sofort als JP-Morgan-Filialen öffnen.