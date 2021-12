Redaktion 31.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

Bankenverband erklärt Immobilien und Aktien: Wann sind Veräußerungsgewinne steuerfrei?

Von den gestiegenen Preisen an Immobilienmärkten und Aktienbörsen kann so mancher Anleger profitieren. Häufig fallen bei einem Verkauf beträchtliche Gewinne an. Doch Achtung: Nicht immer ist der Veräußerungsgewinn steuerfrei.