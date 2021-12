Banker sucht Frau: Ex UBS-Managerin gründet Dating-Portal

„Als ich im Zuge der Finanzkrise der Finanzindustrie den Rücken kehrte, wollte ich etwas komplett neues ausprobieren“, erzählte Schrader dem Londoner Finanznachrichtenportal „Here ist the City“, auf dessen Domain die Dating-Seite registriert ist. Ihr großer Traum sei es gewesen, eine eigene Firma aufzubauen, so Schrader weiter. Den Kontakt zu der Branche, in der sie so lange gearbeitet hat, wollte sie aber trotzdem nicht verlieren. Dann sei sie auf die Idee mit der Dating-Website für Finanzprofis gekommen. „Viele Singles, die in der Finanzbranche tätig sind, haben schlichtweg nicht die Zeit, um auszugehen und potenzielle Partner kennenzulernen“, sagt Schrader. So lernen die meisten Investmentbanker und Fondsmanager ihre Partnerinnen am Arbeitsplatz kennen – glücklich Beziehungen entstehen daraus laut Schrader jedoch selten. Ganz anders im Dating-Portal. Dort können gestresste Vermögensverwalter zum Beispiel die „Verführerin“ – ein russisches Teilzeit-Model, das nebenbei auch als Anwältin arbeitet - kennenlernen. Oder sie wählen das „normale Mädchen“ – eine junge Blondine, die auf dem Foto lässig an der Reling einer Luxus-Yacht lehnt. Auch den weiblichen Investmentprofis wird auf der Dating-Seite einiges geboten. Da wäre zum Beispiel der romantische Abenteurer „Pricey“, der eine „intellektuelle“ Freundin sucht. Wer die Investment-Singles kennenlernen möchte, kann sich unter http://dating.hereisthecity.com/ registrieren. Die Registrierung ist bis zum 30. September kostenlos.