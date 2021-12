Redaktion 13.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Bankfiliale geschlossen? Sparkasse bringen Bargeld direkt an die Haustür

In Zeiten niedriger Zinsen müssen Sparkassen kostensparend arbeiten. In vielen Regionen heißt das, dass Filialen geschlossen werden. Doch wie kommen die Kunden dann an ihr Bargeld?