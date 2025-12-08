Der Bantleon Top 35 Aktien investiert in europäische Titel und bietet planbare Ausschüttungen. Wir haben uns den Fonds näher angeschaut.

Ziel des Bantleon Top 35 Aktien ist es, einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark mit einem Ausschüttungsziel von mindestens 2,5 Prozent pro Jahr. zu erzielen.

Der Bantleon Top 35 Aktien (ISIN: DE000A1JJJF8) setzt auf europäische Aktien mit hoher Dividendenausschüttung. Der Fonds wird seitens Morningstar in der Vergleichsgruppe Europe Equity Income geführt und ist folglich auch in der Studie über die Aktivität von Fondsmanagern des Greiff Research Instituts enthalten.

In dieser Kategorie gab es lange Zeit keine Sieger, aber seit mehreren Auswertungen geht der heute vorgestellte Bantleon Top 35 als Sieger dieser hervor. Was und wer sich dahinter verbirgt, zeigen wir Ihnen heute.

Das Unternehmen

Bantleon, 1991 als Spezialist für institutionelles Anleihemanagement gegründet, ist ein Spezialist für konjunktur- und regelbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen. Zudem ist man Anbieter von Master-KVG-Dienstleistungen. Bekannt ist Bantleon für seine Konjunkturanalysen.

Mit rund 150 Mitarbeitern in Deutschland und der Schweiz hat man über 40 Milliarden Euro Assets unter Administration. Zu den Kunden zählen Versicherungen, Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien.

Die Kernkompetenz von Bantleon liegt in der Identifizierung und Bewertung aller Risikofaktoren in den globalen Anleihen- und Aktienmärkten sowie deren konjunkturstrategische Steuerung. Daneben werden prognoseunabhängige, regelbasierte Managementansätze eingesetzt.

Die Macher

Für den Fonds ist ein Duo verantwortlich. Cornelia Foit, Cefa als Senior Portfoliomanagerin im Lead wird von Lutz Wockel, Leiter des Portfoliomanagement Aktien & Quantitatives Management am Standort Hannover unterstützt. Beide sind sehr erfahren. Cornelia Foit ist seit Auflage des Fonds 2011 für diesen verantwortlich.

Die Philosophie

Die Idee zu dieser im Fonds umgesetzten Strategie kam von Kunden, die ein ausschüttungsstarkes Produkt mit Indexnähe suchten. So wurde die Strategie 2007/2008 entworfen und final 2011 in einem Publikumsfonds umgesetzt.

Indexnähe und trotzdem Studiensieger? Was auf den ersten Blick verwunderlich ist, da wir ja im Rahmen der Studie auf eine höhere Abweichung zum Index großen Wert legen, ist nachvollziehbar, da sich der Vergleichsgruppenindex von der internen Benchmark unterscheidet. Hier nimmt man als Berechnungsgrundlage den Euro Stoxx 50. Ziel ist es, einen aktiven Mehrertrag gegenüber der Benchmark mit einem Ausschüttungsziel von mindestens 2,5 Prozent pro Jahr. zu erzielen.

Hierzu wählt man aus dem Stoxx 600 mindestens 35 dividendenstarke Titel mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden Euro aus. Die Dividendenrendite soll signifikant über der der Benchmark liegen. Derivate werden im Management nicht eingesetzt, und die Kassehaltung ist nicht bewusst aktiv.

Der Fonds ist als SFDR 8 eingestuft und somit spielen auch ESG-Themen eine Rolle. Als Treiber der Performance kann man die Selektion der Titel ausmachen. Nutzenstiftend ist aus Sicht des Managements die Indexnähe, die Buy-and-Hold-Philosophie und das Thema Nachhaltigkeit. Ziel der Strategie sind attraktive und planbare Ausschüttungen über Benchmark-Niveau, Investitionen ausschließlich in hochliquide Unternehmen, um optimiert an der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes zu partizipieren und dabei nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen.

Der Prozess

Die Titel werden Bottom-up ausgewählt, müssen aber den unten dargestellten Prozess durchlaufen. Wichtige Kriterien bei der Titelauswahl sind Gewinnwachstum, Finanzkraft und Bewertung. Als erstes erfolgt eine umfangreiche quantitative Analyse, welche im Nachgang mit einem Cross-Check mit der Fundamentalanalyse (Geschäftsmodell, Wettbewerb, Management) und der Markttechnik (Trendanalyse, relative Stärke) abgeglichen wird.

Für die Titelauswahl und die Beurteilung stehen dem Management diverse etablierte Research-Anbieter aus dem Bankenbereich zur Verfügung. Das finale Portfolio wird laufend überwacht. Sollte es attraktivere Optionen geben, wird ein Titel auch verkauft, ebenso wie bei einem zu erwartenden Dividendenausfall.

Beim Aufbau einer neuen Position wird teilweise sofort investiert, teilweise werden Positionen aber auch sukzessive aufgebaut. Da man aktuell nur im Euro Stoxx investiert, müssen Fremdwährungen nicht abgesichert werden.

Im Risikomanagement überwacht man die impliziten „Wetten“ nach Sektoren, führt Tracking-Error-Simulationen durch und hat auch das Thema Veränderung des Nachhaltigkeitsrating im Auge.

Derzeit loten die Fondsmanager aus, ob europäische Titel außerhalb der Eurozone mit ins Portfolio aufgenommen werden sollten. „Uns fallen im Rahmen unserer Vorauswahl im Universum des Stoxx 600 Titel auf, die für den Fonds interessant wären. Hier gilt es aber auszuloten, ob der Diversifikationsmehrwert den höheren Aufwand und die Währungskomponente rechtfertigt.“