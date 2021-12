Lange Zeit war das Corona-Virus in den USA kein großes Thema, was sich nun aber aufgrund steigender Infektionszahlen schlagartig geändert hat. Immer mehr Städte, Bezirke und sogar ganze Bundesstaaten verhängen Ausgehverbote. Restaurants und Hotels melden in der Folge massive Umsatzeinbrüche und entlassen Mitarbeiter in großem Stil. Nimmt man das europäische Tempo der Virus-Ausbreitung zur Orientierung, steht den Vereinigten Staaten das Schlimmste aber erst noch bevor.

Hochgerechnet auf die USA spricht zum Beispiel die Entwicklung in Italien dafür (wo anfangs ebenfalls relativ wenig zur Eindämmung der Epidemie getan wurde), dass die täglich gemeldeten Neuinfektionen von zuletzt gut Zehntausend auf ein Vielfaches davon ansteigen werden (vergleiche Abbildung 1, Corona-Fälle in Italien und den USA pro einer Million Einwohner). Zum Vergleich: Selbst in China waren es maximal nur wenige Tausend pro Tag.