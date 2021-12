Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA geht das Rezessionsgespenst um. Als zentrales Indiz dafür gilt die Zinskurve. Schon seit geraumer Zeit hat sich der Abstand zwischen der Rendite langlaufender und kurz laufender US-Staatsanleihen verringert. Ende August rutschten dann die Zinsen zehnjähriger Treasuries unter die ihrer zweijährigen Pendants. In der Vergangenheit war eine derartige Inversion ein verlässlicher Vorbote für eine früher oder später einsetzende Rezession (Abbildung 1).

Es ist aber nicht nur die Zinskurve, die Skepsis schürt. Der aktuelle Aufschwung hat sich mit mehr als zehn Jahren Dauer inzwischen zum längsten der US-Geschichte gemausert, weshalb in den Augen vieler Beobachter allein deswegen die Zeit reif ist für ein Ende. Hinzu kommt, dass die Anschubwirkungen der Anfang 2018 beschlossenen Steuerwirkungen mittlerweile ausklingen und die Verunsicherung durch den Handelskonflikt mehr und mehr auf der Investitionsnachfrage lastet. Ihren Niederschlag finden diese Bremseffekte in wichtigen Konjunkturbarometern. So befindet sich der ISM-Einkaufsmanagerindex der Industrie seit einem Jahr im Abwärtstrend (Abbildung 2) und spiegelt – genauso wie die rückläufige Zahl der Stellenschaffungen – eine spürbare Wachstumsverlangsamung wider. Würden sich diese Negativtrends fortsetzen, wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis die US-Wirtschaft in einer Rezession landet.