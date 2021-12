Bantleon Anlagechef Preißler wechselt in Verwaltungsrat

Der bisherige Anlagechef Harald Preißler wechselt im September in Bantleons Verwaltungsrat.

„Mit seinem Wechsel aus der Geschäftsleitung in den Verwaltungsrat verschieben wir die strategische Entscheidungsebene in den Verwaltungsrat und geben gleichzeitig dem Portfolio-Management in den einzelnen Anlagesegmenten deutlich mehr Verantwortung“, sagt Jörg Bantleon, Gründer und Vorsitzender des Verwaltungsrates.

Im laufenden Jahr will Bantleon nach eigenem Bekunden das Portfolio-Management ausbauen. So wollen die Hannoveraner zeitnah einen Leiter Credit für das Anleihe-Management finden.