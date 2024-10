Von HSBC Bantleon heuert Anleihen-Experten an

Vrbovsky soll bei Bantleon die quantitative und qualitative Analyse von Emittenten internationaler Unternehmensanleihen verantworten. Dazu gehört insbesondere auch das Berücksichtigen möglicher Auswirkungen von ESG-Faktoren auf das Kreditprofil von Unternehmen. Zudem soll der Analyst Kreditrisiken bewerten, um die Anforderungen der CRA-Verordnung an Versicherungsunternehmen zu erfüllen.

Mehr als ein Jahrzehnt Berufserfahrung kann Vrbovsky in diesem Bereich vorweisen. Vor seinem Wechsel zu Bantleon war der Anleihenkenner bei HSBC in London tätig.

Breite Expertise von Investment Grade bis High Yield

„Mit Peter Vrbovsky haben wir einen international sehr erfahrenen Kollegen gewonnen, der über ein breites Know-how bei der Analyse von Kreditrisiken sowohl im Investment-Grade- als auch im High-Yield-Bereich verfügt“, erklärt Stephan Kuhnke, Leiter des Anlagemanagements bei Bantleon.

Und zu den geschäftlichen Aussichten von Corporate Bonds für den Asset Manager sagt Kuhnke: „Unternehmensanleihen bieten auf dem aktuellen Niveau auskömmliche Renditen und sind damit wieder eine echte Alternative zu den Aktienmärkten. Eine aktive Analyse und Bewirtschaftung der Kreditrisiken sind allerdings unerlässlich, weshalb wir unser Team in diesem Bereich weiter ausbauen.“

Bantleon verwaltet aktuell mit rund 150 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz etwa 25 Milliarden Euro (Assets under Management) in Publikums- und Spezialfonds. Das insgesamt betreute Vermögen (Assets under Administration) beträgt rund 41 Milliarden Euro. Zu Bantleons Kunden zählen Versicherungen, Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien.