Seit dem Eintritt in die Währungsunion ist die italienische Wirtschaft kaum gewachsen. Ein Grund ist, dass sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht mehr durch regelmäßige Abwertungen der Währung aufpolieren lässt. Darüber hinaus werden die Standortfaktoren Italiens (zum Beispiel Effizienz der Bürokratie, Steuersätze, Arbeitsmarktflexibilität) so schlecht bewertet wie in kaum einem anderen OECD-Staat.

In den Jahren 2012 bis 2016 haben verschiedene Regierungen versucht, das Land zu modernisieren. Zahlreiche Reformen wurden angepackt (Rente, Arbeitsmarkt und Justiz), die Richtung der Politik stimmte. Mit dem Scheitern des Senatsreferendums (Ende 2016) fand der Reformeifer aber ein jähes Ende.

Mitte dieses Jahres gelangten schließlich die Populisten von Cinque Stelle und Lega an die Macht, die einen harten Politikwechsel einleiteten: Frühere Reformen werden zurückgedreht und die Politik der Haushaltskonsolidierung wird beendet. Stattdessen soll das Wachstum mit Hilfe einer expansiven Fiskalpolitik angekurbelt werden.

Italiens Schuldenberg wächst

Für 2019 plant die Regierung, die Staatsausgaben um 30 Milliarden Euro auszuweiten (in erster Linie um höhere Sozialausgaben zu finanzieren). In der Folge steigt das Haushaltsdefizit von rund 1,5 Prozent des BIP (2018) auf 2,4 Prozent. Damit erhofft sich die Regierung, das Wachstum von gut 1,0 Prozent im Jahr 2018 auf 1,5 Prozent 2019 zu steigern.

„Der Schuss dürfte nach hinten losgehen“

Der Schuss dürfte jedoch nach hinten losgehen. An den Finanzmärkten grassiert die Angst, dass im Zuge der expansiven Fiskalpolitik der riesige Schuldenberg Italiens (130 Prozent des BIP) weiter wächst. Darüber hinaus hat die Regierung einen Konflikt mit der EU-Kommission heraufbeschworen. Die Budgetpläne verstoßen klar gegen die europäischen Fiskalregeln. Eine Abmahnung von der EU-Kommission liegt bereits vor.