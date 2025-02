Bantleon erweitert Geschäftsführung mit internen Kandidaten

Jan Dismer und Christoph Schwarzmann sind seit Februar 2025 Teil der Geschäftsführung von Bantleon. Dismer folgt auf Dirk Rogowski, der nach der Integration der Kapitalverwaltungsgesellschaft und des Overlay-Teams im Januar auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

Als Rogowskis Nachfolger übernimmt Dismer die Gesamtverantwortung für den institutionellen Vertrieb. Dismer ist seit zwölf Jahren bei Bantleon tätig, zuletzt als Leiter Relationship Management Finanzinstitute. Zuvor arbeitete er bei der Commerzbank, wo er verschiedene Positionen innehatte.

Schwarzmann verantwortet künftig den Partnervertrieb sowie Marketing und Kommunikation. Er leitete zuvor vier Jahre den Partnervertrieb für die DACH-Region. Vor seinem Wechsel zu Bantleon Ende 2020 war er bei Amundi tätig. Weitere Stationen seiner Karriere waren Pioneer Investments, wo er unter anderem als Vertriebsleiter für Banken und Asset Managers wirkte, sowie die Activest Investmentgesellschaft.

Geschäftsführung besteht künftig aus drei Mitgliedern

Die Bantleon-Geschäftsführung besteht nun aus Dismer, Schwarzmann und Marius Hoppe, der seit 2022 als Geschäftsführer die Bereiche Finanzen Rechnungswesen, Risikomanagement und Compliance verantwortet. Zudem leitet er den Standort Hannover.

Bantleon ist ein Spezialist für konjunktur- und regelbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter in Deutschland und der Schweiz. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AuM) beträgt 25 Milliarden Euro, das betreute Vermögen (Assets under Administration, AuA) liegt bei rund 40 Milliarden Euro.