Übernahme unter Asset Managern Bantleon kauft Warburg Invest

Asset Manager Bantleon übernimmt Wettbewerber Warburg Invest. Einen entsprechenden Kaufvertrag habe man am 11. Januar mit dem Eigentümer, der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO, in Hamburg unterzeichnet, heißt es von Bantleon. Die Übernahme muss noch von der deutschen Aufsichtsbehörde Bafin und der schweizerischen Finma abgesegnet werden.

Warburg Invest ist der vermögensverwaltende Arm der 2018 von Warburg übernommenen Asset-Management-Sparte der Nord/LB. Das Unternehmen firmierte ab dem Zeitpunkt als Warburg Invest.

Bantleon und das hinzukommende Warburg Invest brächten mehr als 23 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen auf die Waage, stellt Bantleon in Aussicht. Für den aus der Fusion hervorgehenden Asset Manager arbeiteten 140 Mitarbeiter.

Der Name Warburg war in den vergangenen Jahren in Zusammenhang mit dem Skandal um so bezeichnete Cum-Ex-Steuergeschäfte in die Schlagzeilen geraten. Der jetzt zu Bantleon kommende Asset Manager sei in diese Affäre nicht verwickelt, betont man bei Bantleon.

Die Hamburger Warburg Bank teilt anlässlich der Übernahme mit: Bantleon werde sämtliche Anteile an der in Hannover ansässigen Warburg Invest AG übernehmen. Diese lege ihren Geschäftsfokus neben dem Fondsmanagement vor allem auf die Bereiche Master-KVG und Fonds-Administration. Dagegen solle die in Hamburg ansässige Warburg Invest KAG mbH weiterhin als Tochter der Warburg Bank firmieren. Hier wolle man zukünftig das institutionelle Geschäft bündeln.

Obwohl die Warburg Invest KAG somit nicht Gegenstand der Transaktion ist, strebe man eine Zusammenarbeit zwischen Warburg Invest AG und Warburg Invest KAG an, heißt es vom Mutterhaus Warburg.

Bantleon wurde 1991 gegründet. Der Asset Manager ist in Deutschland und der Schweiz ansässig. Er bietet Publikumsfonds für institutionelle und private Anleger sowie Spezialfonds für institutionelle Anleger an. Bantleon verfügte zum Jahresende 2021 nach eigenen Angaben über rund 180 Millionen Euro Eigenkapital und verwaltete zu dem Zeitpunkt rund 5 Milliarden Euro Vermögen.

Mit dem Kauf von Warburg Invest wird das Unternehmen mithin ein erheblich größeres Marktgewicht erlangen.