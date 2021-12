Redaktion 24.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Bantleon Opportunities L Harald Preißler: „Ein Ende des Aufschwungs ist absehbar“

Bantleon-Chefvolkswirt Harald Preißler sieht die Eurozone derzeit in einem „schönen konjunkturellen Aufschwung“. Dieser dürfe zwar nur bis 2016 anhalten, so Preißler in einem aktuellen Interview mit der Schweizer Wochenzeitung "NZZ am Sonntag". Hilfe komme dann aber voraussichtlich einmal mehr von der Europäischen Zentralbank.