Nach dem Kauf der ehemaligen Nord/LB Asset Management, die seit 2018 unter dem Namen Warburg Invest AG firmierte und inzwischen Bantleon Invest AG heißt, hat Bantleon das Management an die dadurch entstandene Struktur der Unternehmensgruppe angepasst.

Sebastian Finke, bislang Geschäftsführer von Bantleon GmbH in Hannover, der die Verantwortung für die Bereiche Portfolio Management Aktien und Investment Solutions trägt, ist nun Mitglied der Geschäftsleitung der Muttergesellschaft Bantleon AG in Zürich, bei der er als Finanzchef (CFO) die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen sowie das Beteiligungsmanagement verantwortet. Finke ist seit sieben Jahren bei Bantleon, war zuvor gut acht Jahre in diversen verantwortungsvollen Positionen bei Siemens tätig.

Aus dem Vorstand der hannoverschen Tochtergesellschaft Bantleon Invest ist zudem Dirk Rogowski in die Geschäftsleitung der Bantleon GmbH gewechselt, bei der er den institutionellen Vertrieb weiter ausbauen soll. Auf ihn folgt Gerd Lückel, der bislang als Generalbevollmächtigter der Bantleon Invest AG die Bereiche Produkt- und Portfolio Management verantwortet hat. Rogowski ist seit 2020 bei Bantleon. Vor dieser Zeit war er in leitenden Funktionen bei Warburg Invest, Veritas Portfolio, der HSH Nordbank und der Boston Consultig Group tätig.

Darüber hinaus hat Bantleon ein vierköpfiges Overlay-Team aufgekauft, das von der Warburg Invest KAG aus Hamburg kommt – bestehend aus den Senior Portfoliomanagern Hauke Hess, Andreas Rothbarth, – die bereits bei Veritas mit Rogowski zusammen gearbeitet haben – sowie den Portfoliomanagern Barbara Schönack und Hendrik Peters.

Mit diesem Team will Bantleon das Angebot der prognosefreien, regelbasierten Investmentansätze für liquide Assetklassen und Multi-Asset-Portfolien sowie Risiko-Overlay-Konzepte erweitern. Mit der Integration des dazu gekauften Overlay-Teams ist das verwaltete Vermögen von Bantleon um 2,3 Milliarden auf 23,9 Milliarden Euro gewachsen.

Über Bantleon

Bantleon ist spezialisiert auf konjunkturbasiertes Asset Management und Master-KVG-Dienstleistungen. Insgesamt werden von gut 140 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz rund 24 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds verwaltet. Das insgesamt betreute Vermögen (AuA) beträgt rund 41 Milliarden Euro. Zu den Kunden zählen unter anderem Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Versicherungen und Family Offices.

Über die Warburg Invest KAG

Die Warburg Invest KAG gehört zur Warburg-Gruppe mit der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO, die seit 1798 tätig ist und zu den großen unabhängigen Privatbanken Deutschlands zählt.

Die Warburg Invest KAG fungiert als Fondsgesellschaft der Warburg-Gruppe, ist seit 1987 in der Investmentbranche aktiv – und ist nicht zu verwechseln mit der Warburg Invest AG, die die Gruppe an Bantleon verkauft hat. Die AG legte den Fokus neben dem Fondsmanagement vor allem auf die Bereiche Master-KVG und Fondsadministration, während in der KAG seit dem Verkauf der AG das institutionelle Geschäft der Warburg-Gruppe gebündelt wird.