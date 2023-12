Bantleon-Vertriebsleiter im Interview „Indexfonds ja, aber keine ETFs“

Welcher Vertriebsstrategie folgt Bantleon nun nach der Übernahme von Warburg Invest?



Christoph Schwarzmann: Im Jahr 2023 haben wir das Vertriebspartnergeschäft in Deutschland und Österreich bereits weiter ausgebaut. Darüber hinaus haben wir inzwischen das Geschäft mit Schweizer Vertriebspartnern integriert und betreuen nun die Dach-Region mit einem Team. Durch die Übernahme ergeben sich zwei neue Ansätze. Erstens haben wir ausgewählte Publikumsfonds der ehemaligen Warburg Invest in unser Produktangebot für die Dach-Region aufgenommen. Zweitens sind wir nun in der Lage, die Dienstleistungen einer mittelständischen und im Wortsinn ausgezeichneten Service-KVG anbieten zu können.

Welche Rolle spielen freie Berater und Vermögensverwalter für den Fondsvertrieb, und welche als Zielgruppe für Ihre Fonds-Dienstleistungen?

Schwarzmann: Freie Berater von Vertrieben und Maklerpools sowie Vermögensverwalter gehören, neben einigen weiteren Kundengruppen, ebenfalls zu unseren Zielgruppen. Darüber hinaus sind sie, zusammen mit Family Offices, natürlich eine Kernzielgruppe für die oben genannten Dienstleistungen einer Service-KVG.

Vor einem Jahr haben Sie angekündigt, viele ESG-Fonds inklusive Zertifizierung im Angebot haben zu wollen. Wie ist der aktuelle Stand und wo wollen Sie konkret hin?

Schwarzmann: Ende November haben wir für gleich sieben Fonds ein FNG-Siegel erhalten, vier davon mit einer Sterne-Bewertung von Morningstar. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien- als auch um Anleihen- und einen Multi-Asset-Fonds. Unsere Publikumsfondspalette besteht größtenteils aus Artikel-8-Fonds, sowie zwei Artikel 9-Fonds. Damit fühlen wir uns beim Thema ESG sehr gut aufgestellt.

Sie haben nun mehr kapitalmarktnahe Ansätze im Katalog. Wollen Sie auch den ETF-Markt angehen?

Schwarzmann: Nein, aktuell gibt es keine diesbezüglichen Pläne. Im Zuge der Übernahme haben wir einige Indexfonds beziehungsweise sehr kapitalmarktnahe Fonds in unsere Palette aufgenommen. Dabei handelt es sich aber vor allem um Bausteine für Spezialfonds und Mandate institutioneller Kunden. Eine Ausnahme ist der Index-Fonds Bantleon Global Challenges.

Dort bietet die Zusammenarbeit mit ISS als ESG-Spezialist, einem prominent besetzten externen Beirat und der Börse Hannover als Index-Sponsor einen klaren Mehrwert gegenüber ETFs. Mit rund 16 Jahren Historie und einem Fondsvolumen von über 300 Millionen Euro ist dieser ein Klassiker der nachhaltigen Geldanlage. In den vergangenen zwei Jahren haben wir zudem eine Emerging-Markets-Variante sowie eine Paris-Aligned-Variante des Fonds aufgelegt, wodurch eine ganze Produktfamilie entstanden ist.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Erwarten Sie von Eltifs einen Zunahme der privaten Anleger für die Finanzierung von Infrastruktur?



Schwarzmann: Die ab 2024 für Eltifs geltenden Änderungen sind zweifellos Erleichterungen für diese Produktkategorie. Ich erwarte auch einen Zuwachs im semi-institutionellen Bereich. Dass es aber bei Privatanlegern eine starke Nachfrage für dieses Segment gibt, kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Bantleon hat diesbezüglich keine Pläne.

Zählen Robos zu Ihren relevanten Vertriebswegen?



Schwarzmann: Selbstverständlich sind Robo-Advisors – sofern sie nicht nur in ETFs, sondern auch in aktive Fonds investieren – eine Zielgruppe für uns. Als neuen eigenen Vertriebsweg sehen wir sie aber nicht. Mit den beiden Dienstleistungen Asset Management und Asset Servicing, die wir für institutionelle Kunden und Vertriebspartner anbieten, fühlen wir uns sehr wohl. Ein Einstieg ins Direktgeschäft ist derzeit nicht geplant.

„Private Anleger brauchen keine Eltifs.“

Sie definieren Anleihenmanagement als Ihre Kernkompetenz. Jetzt bekommen Sie verwaltetes Vermögen in allen Asset-Klassen dazu, Corporates etwa machen nach Ihren Angaben noch 6 von 21 Milliarden Euro aus. Wie wollen Sie die neuen Aufgaben im Aktienresearch und -management in Ihr Unternehmen personell und organisatorisch integrieren?

Schwarzmann: Unsere Kernkompetenz ist zweifellos das Anleihenmanagement, hierfür ist Bantleon schon seit Jahrzehnten bekannt. Abgesehen von einzelnen Fonds, wie zum Beispiel für den Bereich Infrastruktur, für den wir Spezialisten haben, managen wir Aktienfonds großteils indexnah oder quantitativ. Die entsprechenden Experten arbeiten in Hannover und Zürich.

Apropos, bleibt es bei den Standorten Hannover, München und Zürich und wie verteilen Sie die Kompetenz?

Schwarzmann: In Hannover und Zürich werden sowohl Publikumsfonds als auch Spezialfonds für institutionelle Kunden gemanagt. In Hannover haben wir zudem nach der Übernahme unseren institutionellen Vertrieb konzentriert. Am Standort München sitzen unser Infrastruktur-Team und drei Mitarbeiter des Partnervertriebs. Ab Januar 2024 werden wir darüber hinaus ein Team in Hamburg haben, das Overlay-Strategien für institutionelle Mandate bewirtschaftet.

Welche Rolle spielt das Master-KVG-Geschäft mit einem aktuellem Volumen von 42 Milliarden Euro für Ihr Unternehmen?

Schwarzmann: Für das institutionelle Geschäft spielt es eine wichtige Rolle, da wir nun neben dem Asset Management auch Administrations-Dienstleistungen anbieten können. Wir verstehen uns hier als mittelständischer Anbieter, der seit Jahren in der jährlichen Telos-Zufriedenheitsstudie in einer Reihe von Kategorien Spitzenplätze belegt. Dort ergeben sich sowohl bei bestehenden Kunden als auch im Neugeschäft erhebliche Potenziale. Hinzu kommt die Funktion als Service-KVG für Vertriebspartner.

Macht Shopping bislang Lust auf mehr und wenn ja, was kann Ihr Interesse wecken?

Schwarzmann: Der Erwerb der Warburg Invest war für uns eine sinnvolle Ergänzung vorhandener Kompetenzen, die in mehrfacher Hinsicht Wachstumspotenzial bietet. Der Treiber des Zusammenschlusses war ganz klar das Thema Wachstum, nicht das Thema Synergien. Davon abgesehen ist „Shopping“ kein Selbstzweck. Mit der KVG und den Portfoliomanagern in Hannover und unseren eigenen Investmentkompetenzen fühlen wir uns grundsätzlich gut aufgestellt und wettbewerbsfähig. Das erleben wir auch regelmäßig bei Manager-Auswahlverfahren, in der Zusammenarbeit mit Consultants sowie dem wachsenden Geschäft mit Vertriebspartnern. Unabhängig davon sehen wir uns Asset Manager an, die ergänzende Strategien abdecken.

Über den Interviewten:

Christoph Schwarzmann leitet seit Dezember 2020 den Partnervertrieb von Bantleon und hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 18 Jahre als Vertriebsspezialist im Asset Management. Davor war Schwarzmann für den Drittvertrieb bei der Amundi Deutschland zuständig und betreute dort große Vertriebspartner wie Banken.