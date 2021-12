Die Coronavirus-Krise hat die Eurozone hart getroffen. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es gibt dabei aber große Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern, was das zu erwartende Ausmaß des Rückgangs angeht. Bereits im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Frankreich, Italien und Spanien um mehr als 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft, während das Minus in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Finnland und Griechenland nur jeweils bei rund 2 Prozent lag.

Im zweiten Quartal hat sich diese Entwicklung noch verstärkt. Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen für April und Mai deuten darauf hin, dass das BIP in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal jeweils um gut 15 Prozent abgestürzt ist. Die deutsche Industrie wurde zwar ähnlich hart getroffen wie die französische, dafür hat der private Konsum offenbar in erheblich geringerem Umfang gelitten.

Ganz ähnlich sieht es in Österreich aus. In beiden Ländern ist die Wirtschaftsleistung daher im abgelaufenen Quartal auch wegen der massiven staatlichen Stützungsmaßnahmen deutlich weniger stark eingeknickt. Wir gehen von einem Minus im hohen einstelligen Bereich aus. Noch glimpflicher scheinen die Niederlande, Finnland und Griechenland davon gekommen zu sein.

Die verfügbaren harten Daten für das zweite Quartal deuten lediglich auf eine Schrumpfung des BIP im mittleren einstelligen Bereich hin. Alles in allem zählen somit Frankreich, Spanien, Italien und Portugal mit einem kumulierten BIP-Rückgang von rund 20 Prozent zu den Hauptleidtragenden der Pandemie im ersten Halbjahr. In etwa halb so groß fällt das Minus in Deutschland, Österreich und Belgien aus.

Mit den wenigsten Schrammen sind bisher die Niederlande, Finnland und etwas überraschend Griechenland durch die Krise gekommen: Das kumulierte Minus der Wirtschaftsleistung zwischen Januar und Juni liegt nur zwischen 5 und 10 Prozent (siehe Abbildung 1). Im zweiten Halbjahr werden sich die Verhältnisse zum Teil umkehren.