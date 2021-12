Barbara Knoflach und Philipp Geller HQ Capital erweitert Aufsichtsrat

Der Alternative-Investments-Spezialist der Harald-Quandt-Gruppe, HQ Capital, hat den Aufsichtsrat um Barbara Knoflach und Philipp Geller erweitert. Das Gremium wächst mit den bisherigen Mitgliedern Gabriele Quandt, Axel May sowie dem Vorsitzenden Thomas Jetter auf fünf Personen.Barbara Knoflach ist Vize-Vorstand und Investmentchefin Global bei BNP Paribas Real Estate. Zuvor war sie mehr als 20 Jahre bei der schwedischen SEB-Bank, zuletzt als Vorstandsvorsitzende der SEB Asset Management. Unter ihrer Führung als Geschäftsführerin der Kapitalverwaltungsgesellschaft SEB Investment stieg das verwaltete Gesamtvermögen von zwei Milliarden auf mehr als zwölf Milliarden Euro per Ende 2014.Philipp Geller ist seit Oktober 2011 als Partner bei HQ Trust für den Bereich Managerselektion für Equity Funds zuständig. Zuvor arbeitete er sieben Jahre bei der Schweizer Großbank UBS und seit 2002 bei Sauerborn Trust, wo er für das Aktienfondsresearch in Deutschland verantwortlich war. Seine Karriere begann Philipp Geller bei der Privatbank Julius Bär 1998 als Analyst.HQ Capital verwaltet derzeit rund 6 Milliarden US-Dollar an Private Equity Investments sowie weitere rund 6 Milliarden US-Dollar im Immobiliengeschäft. Das Unternehmen war vor einem halben Jahr durch den Zusammenschluss dreier Tochtergesellschaften der Harald-Quandt-Gruppe entstanden.