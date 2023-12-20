Der Versicherer Baloise holt eine Kapitalmarktspezialistin in den Vorstand: Barbara Ries übernimmt die Verantwortung für das deutsche Geschäft mit Lebensversicherungen von Julia Wiens, die als zukünftige Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht zur Finanzaufsicht Bafin geht.

Barbara Ries wird neue Vorständin für das Ressort Leben der Baloise in Deutschland. Die 44-Jährige kommt von der Deutschen Rückversicherung, wo sie seit 2015 unterschiedliche Führungspositionen innehatte. Zuletzt war sie dort als Bereichsleiterin Leben / Kranken Markt- und Produktmanagement tätig. Ihre berufliche Laufbahn in der Versicherungsbranche startete die promovierte Bank- und Finanzwirtschaftlerin und geprüfte Finanzanalystin 2008 bei der Provinzial Nordwest Holding zunächst als Kapitalmarktspezialistin. Seit 2012 leitete sie die Abteilung Marktrisikomanagement, Asset Liability Management und Planung.

Bei ihrem neuen Arbeitgeber übernimmt Ries spätestens zum 1. Juli einen Teil der bisherigen Aufgaben von Julia Wiens. Die bisherige Vorständin verließ den Bad Homburger Versicherer Ende Oktober, um neue Chefaufseherin der deutschen Assekuranz zu werden: Sie folgt auf Frank Grund, der nach acht Jahren als Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit 65 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Vor seiner Bafin-Zeit war auch er bei der heutigen Baloise: als Vorstandsvorsitzender und Hauptbevollmächtigter zwischen 2003 und 2012.

Die beiden, bisher in Personalunion von Wiens verantworteten, Führungsaufgaben bei der Deutschland-Tochter des Versicherungskonzerns aus Basel übernahmen Christoph Wappler und Hartmut Holz. Wappler war bisher Leiter des Bereichs Finanzielle Steuerung und ist inzwischen neuer Vorstand für die Ressorts Finanzen / Kapitalanlagen. Und Holz, bisher Leiter des Bereichs Fachmanagement Leben, führt nun übergangsweise das Ressort Lebensversicherung. Für diesen Job wurde jetzt hingegen Ries neu in den deutschen Baloise-Vorstand berufen.