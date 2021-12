Barclays kehrt zurück zum ETF-Geschäft

Barclays Capital, die Investmentbanking-Tochter der Barclays Bank, beteiligt sich an der ETF-Plattform ETF Exchange (ETFX). Sie schließt sich damit den bereits beigetretenen Großbanken Bank of America Merrill Lynch, Citigroup und Rabobank an. Gründer von ETFX ist der Londoner ETF-Anbieter ETFSecurities.Die ETFX-Partner stehen unter anderem als Vertriebspartner und Swap-Anbieter zur Verfügung (mehr zum Swap-System gibt es hier ).Erst im vergangenen Jahr hatte sich Barclays von seiner Investmenttochter Barclays Global Investors (BGI) getrennt . Zu BGI gehörte auch die weltgrößte ETF-Marke Ishares. Mit einem verwalteten Vermögen von fast 489 Milliarden Dollar per Jahresende hat Ishares einen Marktanteil von 47 Prozent.