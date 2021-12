Baring erweitert sein Managerteam für Rentenfonds

Die Londoner Fondsgesellschaft Baring Asset Management hat sein Managerteam aufgestockt: Dagmar Dvorak und Will Nef unterstützen das Portfoliomanagement der Rentenfonds der Gesellschaft.



Die Rentenanalystin Dvorak kommt vom Vermögensberater Barclays Wealth. Sie arbeitet künftig mit Colin Harte zusammen. Er ist der Fondsmanager des Global Bond (WKN: 972 869), des International Bond (WKN: 971 896) und des Directional Fund (WKN: A0D 8KF) der Baring Asset Management. Außerdem unterstützt sie Toby Nangle, Fondsmanager des US Plus Bond (WKN: 529 638).



Nef kommt von der Fondsgesellschaft F&C Investments, wo er als Co-Fondsmanager für Schwellenländer-Anleihen zuständig war. Bei Baring unterstützt er Ece Urgutas, Fondsmanagerin des Baring High Yield Bond (WKN: 933 586).