Barings ernennt Chef-Produktmanagerin

Baring Asset Management (Barings) hat eine neue Chefin für die Entwicklung neuer Produkte: Katie Bowmar arbeitet ab sofort in dieser Position für die Londoner Fondsgesellschaft. Bislang war sie mehr als zehn Jahre lang in ähnlicher Funktion für den Konkurrenten Blackrock tätig. Sie verantwortete dort alle Produktinnovationen in den Märkten außerhalb der USA.In Deutschland will Barings noch in diesem Jahr mit zwei neuen Fonds auf den Markt kommen: Zum einen erwartet das Unternehmen, mit einem neuen Aktienfonds für die Anlageregion Naher Osten und Nordafrika unter der Leitung von Ghadir Abu Leil-Cooper an den Start gehen zu können. Zum anderen soll hierzulande ein neuer Rohstoff-Aktienfonds angeboten werden, der sich auf den Agrarsektor konzentriert. Gemanagt wird das Portfolio von Jonathan Blake.