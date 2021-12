Barings holt neuen Vertriebsleiter

Die Investmentgesellschaft Barings hat einen neuen Leiter für den weltweiten Vertrieb gefunden. Angus Woolhouse wird ab Ende April die Aufgaben von George Harvey übernehmen, der das Unternehmen nach über 14 Jahren verlässt.Woolhouse wird den globalen Vertrieb, die Kundenbetreuung und die Geschäftsfeldentwicklung verantworten. Er berichtet direkt an David Brennan, Geschäftsführer der Investmentgesellschaft.Woolhouse arbeitet seit über 20 Jahren in der Vermögensverwaltung. In dieser Zeit war er unter anderem bei Unternehmen wie Gartmore, Invesco und HSBC Asset Management tätig. Zuletzt arbeitete er als strategischer Berater für verschiedene Vermögensverwalter.