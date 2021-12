Barings legt weltweiten Minenfonds auf

Clive Burstow ist Fondsmanager des Baring Global Mining Fund. Das Fondsvermögen legt er weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen an, die den Bergbau Rohstoffen betreiben. Zum Anlageuniversum gehören auch Bergbautechnologie-Firmen.„Unser Fonds ist keiner, der von kurzfristigen Marktbewegungen bei Rohstoffen angekurbelt wird. Hier geht es um die Entwicklung in den nächsten fünf Jahren und das Ausgabeverhalten von Indiens wachsender Mittelklasse – dem größten Käufer von Gold – sowie um Chinas Prestigekonsum oder die Nachfrage des US-Automobilmarkts nach Stahl“, erläutert Burstow.Den Baring Global Mining Fund gibt es in einer US-Dollar-Tranche (ISIN: IE00B55BZX02) und Euro-Tranche (IE00B5VDNH07).