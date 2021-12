Barings mit neuem Indien-Fonds

Fondsmanager des Baring India Fund (ISIN: IE00B3RPY285) ist Ajay Argal, der erst im August als Leiter für indische Aktien zu Barings wechselte . Er kam von Birla Sunlife AMC, wo er den India Advantage Fund und den Excel India Fund verantwortete.Der Baring India Fund ist eine Ucits-Fonds. Argal soll eine langfristige Wachstumsstrategie verfolgen, um die Wertentwicklung der Benchmark „MSCI India 10/40“ zu schlagen. Der Index ist eine sicherheitsgewichtete Version des ursprünglichen Indizes MSCI India, wofür der Zusatz 10/40 steht.Für den Indien-Fonds muss Argal mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens in indische Aktien investieren. Maximal 30 Prozent darf er in Unternehmenstitel anderer Länder des indischen Subkontinents anlegen. Der Fonds startet am 7. Dezember.