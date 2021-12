Barings stärkt Schwellenländer-Team

Bei Baring Asset Managment wird Thomas Kwan im Schwellenländer-Team als Head of Asian Debt asiatische Anleiheprodukte verantworten. Bei ICBC Credit Suisse in Peking leitete er bisher die makroökonomische Analyseabteilung und war für die Entwicklung von Renten- und Währungsprodukten zuständig.Vor seiner Tätigkeit in Peking war Kwan von 2007 bis 2009 bei Credite Suisse Asset Management Direktor für asiatische Anleihen. Als Fondsmanager sammelte er zuvor Erfahrung bei Prudential Asset Management (2005 bis 2007) und First State (2000 bis 2005), wo er mehrere asiatische Rentenfonds sowohl in Hart- als auch in Lokalwährung betreute.