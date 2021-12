Barings: West-östlicher Dividenden-Diwan

Baring Asset Management plant, einen neuartigen Europa-Aktienfonds aufzulegen, der eine Dividendenstrategie verfolgt. Das heißt, es werden Unternehmen ausgesucht, die einen vergleichsweise hohen Anteil ihrer Gewinne an Aktionäre ausschütten.Die Besonderheit: Erstmals will Barings bei einem Dividendenstrategie-Fonds auch osteuropäische Titel berücksichtigen. Bisher ist die Fondsgesellschaft nur mit einem Produkt am Markt, das diese Anlagestrategie auf westeuropäische Aktien anwendet.Gemanagt wird der westeuropäische Teil des Portfolios von Charles Deptford, Manager des UK Growth Trust (WKN: 973163), und Gianluca Giardina, Manager des German Growth (WKN: 940132). Für die Anlageregion Osteuropa ist Ghadir Abu Leil-Cooper zuständig. Sie leitet das Emea-Managerteam, das auch den Barings Eastern Europe (WKN: 933558) verantwortet.Die Fondsgesellschaft erwartet die Vertriebszulassung des Fonds in Deutschland im Herbst dieses Jahres.