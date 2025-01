Mit dem am 3. September 2024 vollzogenen Zusammenschluss von Barmenia und Gothaer zur Barmenia Gothaer, sind auch die Kapitalanlagen beider Versicherer in einem gemeinsamen Asset Manager zusammengeführt worden. Nun wurde auch der Name von Gothaer Asset Management in Barmenia Gothaer Asset Management geändert. Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte am 2. Januar 2025.

Insgesamt verwaltet der Asset Manager ein Kapitalanlagevolumen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro und gehört damit zu den zehn größten Asset Managern in der Versicherungsbranche. Rund 30 Prozent sind in staats- und staatsnahe Anleihen investiert, über 14 Prozent in Unternehmensanleihen. Mit einem Anlagevolumen von 3 Milliarden Euro ist die Barmenia Gothaer Asset Management relativ gesehen zudem einer der größten Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien.

Vorstandsduo stand bereits fest

Bekannt war bereits, dass Christof Kessler das Front Office verantwortet und damit die Anlageentscheidungen des Unternehmens. Anton Buchhart ist für Middle und Back Office, sowie für Recht, Compliance und IT zuständig. Das Middle Office umfasst vor allem das Controlling, Reporting sowie Risikoüberwachung und -management, das Back Office die Buchhaltung und Bewertung.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Versicherungs-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Assekuranz. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Buchhart verantwortete seit 2012 als Bereichsleiter die Kapitalanlagen der Barmenia Gruppe. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und seiner Promotion startete er seine Karriere 2002 bei der Meag Munich Eergo Asset Management. Weitere Karrierestationen waren die Gen Re Capital, Sal. Oppenheim und Deutsche Asset Management in Köln.

Kessler ist seit Januar 2010 Vorstandssprecher der Gothaer Asset Management. Zuvor war er bei der Oppenheim KAG als Geschäfts­führer und Chief Investment Officer für Fixed Income und Währungen tätig. Weitere Karrierestationen waren unter anderem die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank und die Interallianz Privatbank in Zürich.