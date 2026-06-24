Barmenia Gothaer löst ihre Doppelspitze auf: Co-Chef Andreas Eurich verlässt den Konzern und Jana Freysoldt rückt als neue operative Chefin in den Vorstand nach.

„Aus dem Bergsport nehme ich drei Dinge mit in den Beruf“

Barmenia Gothaer vollzieht einen unerwarteten Führungswechsel: Co-Chef Andreas Eurich verlässt das Unternehmen zum Jahresende. Das teilte der Konzern am Mittwoch mit, Oliver Schoeller übernimmt 2027 die alleinige Führung. Jana Freysoldt rückt als neue operative Chefin (COO) in den Vorstand.

Eurichs Weggang kommt überraschend

Es war eine Doppelspitze, die von Anfang an kritisch beäugt wurde – und die ihr Architekt Oliver Schoeller noch im Herbst 2025 gegenüber DAS INVESTMENT ausdrücklich verteidigt hatte. Nun ist sie Geschichte. Zuletzt hatten die beiden Co-CEOs noch gemeinsam die Strategie „Zusammen Stark“ vorgestellt. Das Zusammenwachsen des Konzerns stehe weiter im Vordergrund, hatte Eurich noch im Januar betont. Einen Hinweis auf einen bevorstehenden Abgang gab es nicht.

Die Barmenia Gothaer bezeichnet den Schritt als planmäßig: Die Übergabe basiere auf „langfristigen Überlegungen zur Vorstands- und Aufsichtsstruktur“. Eurich selbst soll den Gremien des Unternehmens künftig in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Eurich hatte die Barmenia über zwei Jahrzehnte geführt und den Zusammenschluss mit der Gothaer, der im Oktober 2024 vollzogen wurde, maßgeblich vorangetrieben. Schoeller und Eurich hatten die Doppelspitze nach eigener Darstellung stets als Stärke verstanden: „Wir ergänzen uns extrem gut“, sagte Schoeller noch im Oktober 2025 im Gespräch mit DAS INVESTMENT.

Jana Freysoldt wird COO

Zum 1. Januar 2027 wird Jana Freysoldt als operative Chefin (Chief Operating Officer, COO) in den Vorstand berufen. Die 42-Jährige ist seit 2022 für den Konzern tätig und leitete zuletzt die Unternehmensentwicklung mit Fokus auf Service und Kundenorientierung.

Zuvor war sie mehr als zwölf Jahre bei Vodafone in der Entwicklung von Kundenservicestrategien tätig. Laut Konzern bringt sie Expertise in Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz mit.

Neuordnung der Ressorts

Die bisherige operative Chefin Sylvia Eichelberg übernimmt künftig die Position als Arbeitsdirektorin sowie die Verantwortung für Personal, Revision und Teile des Rechtsbereichs. Das sind Bereiche, die bisher Eurich verantwortet hatte. Freysoldt übernimmt mit der neu zugeschnittenen COO-Rolle zentrale Serviceaufgaben.

Die Barmenia Gothaer zählt mit rund acht Millionen Kundinnen und Kunden, 7.500 Mitarbeitenden und Beitragseinnahmen von rund 9,3 Milliarden Euro zu den zehn größten Versicherern in Deutschland.