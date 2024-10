Nach dem Zusammenschluss hat der neue Versicherungsriese Barmenia Gothaer nun seine neue Marke präsentiert. Die Hintergrundfarbe erinnert dabei an den bisherigen Gothaer-Schriftzug, die Schriftart an die Barmenia-Marke. Tatsächlich handelt es sich aber um ein völlig neues, eigenständiges Markendesign. Öffentlichkeit und Kunden dürften sich daran erst gewöhnen müssen. Der neue Auftritt wurde der gesamten Belegschaft gestern in einem virtuellen Treffen präsentiert. Zuletzt waren bereits der neue Vorstand der Gruppe und die Besetzung wichtiger Spitzenpositionen im Vertrieb bekanntgegeben worden.



Völlig neues Markendesign sollte beiden Unternehmen gerecht werden

Das neue Design soll nach Unternehmensangeben den Grundgedanken der Gleichberechtigung der beiden Vorgängerunternehmen widerspiegeln. „Der Entwicklungsprozess der Marke war davon geprägt, die Stärken der Barmenia und der Gothaer auf Augenhöhe zu bündeln und in einen gemeinsamen Auftritt zu überführen. Dabei wollten wir an das in unserer Branche so wichtige Vertrauen und die Bekanntheit der Vorgängermarken anknüpfen und diese Basis modern und zukunftsorientiert weiterentwickeln“, sagt Frank Lamsfuß, Vorstand Vertrieb, Marketing und IT der Barmenia Gothaer. Bereits die Schreibweise des Markennamens in alphabetischer Reihenfolge und ohne trennende Sonderzeichen dokumentier diesen Leitgedanken.

Zentrales grafisches Element der neuen Marke soll das sein Logo sein. Hier fällt ein weißes Sparkle als neues grafisches Element auf. Die dominierende Farbe des Markenauftritts ist indes dunkelblau, aber auch himmelblau und ein Lavendel-Farbton kommen zum Einsatz. Zudem wurde für die Schreibweise des Firmennamens Barmenia Gothaer laut des Unternehmens eine eigene Schrift entwickelt.

Drei Markenwerte bei der neuen Barmenia Gothaer

Auf Basis von Analysen, Kundenbefragungen sowie Interviews seien mit dem Vertrieb und dem Top-Management drei Markenwerte als Kern der zukünftigen Markenpositionierung definiert worden. Die Botschaften „menschlich – Partner ohne Wenn und Aber“, „passioniert – Wir entwickeln Bestlösungen“ sowie „zukunftsweisend – Wir gehen voran“ sollen laut Barmenia Gothaer im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen. Sie kämen auch im Marken-Claim zum Ausdruck: „Weil Du wichtig bist“.

Schrittweiser Rollout, aber kein Bayer-Trikot

Die neue Marke soll sukzessive an verschiedenen Kontaktpunkten eingeführt werden. Allerdings treten die beiden Exklusivvertriebe der Barmenia und Gothaer zunächst weiterhin getrennt unter den bestehenden Marken Barmenia und Gothaer auf. Die Umstellung solle mittelfristig erfolgen. Zu sehen ist sie bereits auf dem neuen Linkedin-Kanal des Unternehmens, der einen Tag nach seiner Einrichtung bereits über 1700 Follower zählt. Live soll die neue Marke erstmals beim Heimspiel von Bayer 04 Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt am 19. Oktober auf den Banden des Stadions in Leverkusen zu sehen sein. Das teilte der Bundesligist auch parallel auf seiner Website mit.

Bemerkenswert: Einzig auf dem Trikot der Profis und aller anderen Mannschaften des Vereins bleibt der Schriftzug „Barmenia“ bis zum Ende der laufenden Saison 2024/25 in originärem Zustand. Bei der hohen Bedeutung des Merchandising im Profifußball und zehntausender verkaufter Trikots für 90 Euro pro Stück dürfte ein neues Jersey während der laufenden Saison im Verein und der Fanszene kaum vermittelbar gewesen sein. Für das Kölner-Wuppertaler-Unternehmen ist dies sicherlich nicht die gewünschte Lösung, den neuen Markenauftritt ins Bewusstsein zu rücken.