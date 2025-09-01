Die Barmenia Gothaer will sich wohl im großen Stil von Beständen der alten Gothaer in der Wohngebäudeversicherung trennen. Ein Experte kritisiert das Vorgehen.

Bei der Bestandssanierung geht es um Verträge der alten Gothaer, die vor allem einen starken Sachversicherer mit in die Fusion mit der Barmenia eingebracht hat.

Erst die Continentale, nun die Barmenia Gothaer – der Druck in der Wohngebäudeversicherung wächst. Nachdem sich die Dortmunder aus dem Neugeschäft in diesem Bereich für Makler und Mehrfachagenten zurückgezogen haben, kündigte der fusionierte Großversicherer aus Köln und Wuppertal jetzt eine umfassende Sanierung von Beständen in der Produktsparte an.

Schreiben an Vertriebspartner wohl schon zwei Monate alt

Dies geht aus einem Schreiben an Vertriebspartner hervor, welches DAS INVESTMENT vorliegt. Versandt wurde es offenbar schon Anfang Juli, wurde der Öffentlichkeit aber bisher nicht bekannt. Darin macht das Unternehmen klar: „Als Versicherer ist es unsere zentrale Aufgabe, Risiken im Versicherungskollektiv tragfähig abzusichern. Dazu gehört auch eine kontinuierliche Analyse unseres Portfolios sowie die Umsetzung geeigneter Sanierungsmaßnahmen.“

Insbesondere in der Wohngebäudeversicherung sehe sich der Versicherer seit einigen Jahren mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählten gestiegene Schadenkosten, zunehmende Schadenereignisse und eine „Gefährdung der Risikotragfähigkeit durch Risikokonzentration in einzelnen Regionen“.

Wohngebäudesparte mit schlechten Zahlen

Mittlerweile überstiegen die Versicherungsleistungen die eingenommenen

Beiträge deutlich. „Um den Ausgleich im Versicherungskollektiv zu wahren und das Leistungsversprechen auch künftig erfüllen zu können, sieht sich die Barmenia Gothaer leider veranlasst, sich von schadenbelasteten Risiken oder solchen mit hoher regionaler Risikobündelung fristgerecht zu trennen“, heißt es in dem Schreiben.

In einer dem Schreiben beiliegenden Kurzpräsentation zur aktuellen Situation in der Wohngebäudeversicherung spricht der Versicherer von einer starken Belastung der Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote) durch Kumulereignisse und Großschäden sowie stark gestiegenen Rückversicherungs-Kosten für Naturereignisse, die die Combined Ratio beeinflussen.

Tatsächlich lag die Combined Ratio der ehemaligen Gothaer bei im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2023 bei fast 122 Prozent, der zweithöchste Wert im Markt hinter dem Versicherer Die Bayerische. Bedeutet, die Versicherungsleistungen und Verwaltungskosten übersteigen regelmäßig die Beitragseinnahmen. Die Zahlen stammen aus der Untersuchung „Branchenmonitor“ von Vers Leipzig, die erst im Herbst mit Daten des Vorjahres erscheint.

Anderer Umgang mit Ausschließlichkeitsvertretern?

Von der Bestandssanierung dürften vor allem Makler und Mehrfachagenten betroffen sein. Nach Informationen des Fachportals „Procontra“ haben Generalagenten „Fortführungsangebote zu veränderten Konditionen“ erhalten. Das Unternehmen wollte sich dazu auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nicht konkret äußern. Von einer Sprecherin hieß es lediglich, dass Bestände regelmäßig überprüft würden. Das geschehe unabhängig vom Vertriebsweg.

Was auf Makler zukommt

Betroffen von der Maßnahme sind laut Schreiben ausschließlich Bestandsverträge der Alt-Gothaer. Ein Wechsel der Wohngebäudeversicherung zur Alt-Barmenia, die im Markt ohnehin kaum eine Rolle spielte, sei vom Unternehmen „ausdrücklich nicht gewünscht“. Die ersten Kündigungsschreiben mit Hauptfälligkeiten im Dezember 2025 seien am

18. August an Kunden versandt worden. Spätere Hauptfälligkeiten würden entsprechend der Kündigungsfristen im weiteren Verlauf des Jahres 2025 und darüber hinaus auch noch im Jahr 2026 versandt.

Die Barmenia Gothaer empfiehlt ihren Vertriebspartnern „die verbleibende Zeit zu nutzen, um Ihre Kundinnen und Kunden rechtzeitig mit einem bedarfsgerechten Versicherungsschutz für deren Wohngebäude auszustatten“. Kunden sollten den

auslaufenden Wohngebäudevertrag unbedingt eigenständig kündigen, um eine Annahme bei einem nachfolgenden Versicherer nicht zu gefährden. Dieser könne diese im Fall einer Vertragskündigung des Vorversicherers verweigern.

Das sagt der Experte

Stephan von Heymann, @ privat

Stephan von Heymann, Blogger, Brachenkenner und Experte für die Wohngebäudeversicherung bei DAS INVESTMENT verfolgt die Entwicklung in der Sparte schon lange. Er schreibt: „Die private Wohngebäudeversicherung gilt seit Jahren als Sorgenkind der Branche.“ Er nennt Fälle anderer Unternehmen, die im größeren Stil bereits Vertragskündigungen vorgenommen haben, wie Alte Leipziger, Nürnberger oder Rhion Digital. Der Experte rechnet damit, dass weitere, kleinere Gesellschaften bei ihren Wohngebäudeportfolios nachziehen.

Was die Barmenia Gothaer betrifft, sind für von Heymann die Sanierungsmaßnahmen nur begrenzt nachvollziehbar. Es wäre besser, „schwierige Verträge nicht einfach vollständig zu kündigen, sondern die Weiterführung unter Ausschluss bestimmter Risiken oder Leistungen anzubieten“.

Die mutmaßlichen Fortführungsangebote für die Ausschließlichkeitsorganisation bezeichnet der Blogger in seinem Beitrag als „Ungleichbehandlung, die unter Maklern bereits für Unruhe sorgt“. Versicherer schützten ihre Ausschließlichkeitsorganisationen und eigene Kanäle – während Makler und Pools zunehmend ausgegrenzt würden.

Ein Grund seien vermutlich nicht nur die hohen Schadenquoten, sondern auch die Kosten: „Courtagen im Maklergeschäft liegen bei 20 bis 25 Prozent, über Pools kommen in der Regel noch 2,5 bis 5 Prozent Overhead-Provision hinzu, manchmal sogar mehr. Der Vertrieb über eigene Einfirmenvertreter ist also deutlich günstiger, was bei steigenden Schäden natürlich dazu verleitet, sich zuerst von über Makler, insbesondere über Pools, verkauften Verträgen zu trennen“, so von Heymann.

Dabei werde allerdings übersehen, dass die technische Abwicklung über Pools in der Regel deutlich effizienter ist, als bei Direktanbindungen oder im eigenen Vertrieb. Zudem stellten gerade in der Wohngebäudesparte, die von höchst individuellen und speziellen Risiken geprägt sei, die zahlreichen Dienstleistungen von Maklerpools einen erheblichen Vorteil dar.

Bekenntnis zum Maklervertrieb könnte eine Chance für andere Anbieter sein

Von Heymann schreibt in seinem Blog: „Wer in der Wohngebäudeversicherung heute vor die Tür gesetzt wird, wird sich morgen sehr genau überlegen, ob er weiteres Geschäft beim selben Versicherer platziert und ob er andere bestehende Verträge dort belässt.“ Besonders naheliegend wäre aus seiner Sicht die Kündigung der Hausratversicherung durch den Makler. Bei vom Eigentümer selbst bewohnten Gebäuden werde diese oft beim selben Anbieter eingedeckt, um Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den Sparten und damit einhergehende unklare Zuständigkeiten bei verschiedenen Versicherern zu vermeiden.

„Kündigungen in der Wohngebäudeversicherung könnten also wie ein Dominoeffekt wirken“, glaubt von Heymann. Und weiter: „Wer sich ausdrücklich zum Maklervertrieb bekennt und deutlich macht, dass er diesem Ausgrenzungstrend nicht folgt, kann Vertrauen gewinnen. Für einige Gesellschaften könnte sich hier eine einmalige Chance ergeben, Marktanteile zu sichern und die Partnerschaft mit unabhängigen Vermittlern zu festigen.“