Die teuersten Weinlagen der Welt (2025)
Platz 10 Chianti Classico: Mit 180.000 US-Dollar pro Hektar schafft es das Weingebiet in Chianti Classico in der Toskana auf Rang 10. Das Anwesen ist 9.800 Hektar groß und jährlich werden dort rund 35 Millionen Flaschen Wein abgefüllt.
Platz 9 Long Island: North Folk: Auf dem neunten Rang befindet sich eine kleine Halbinsel im US-Bundesstaat New York. Mit 250.000 US-Dollar pro Hektar schafft es das beschauliche Weingebiet in North Folk auf Long Island in die Top 10. Auf 1.215 Hektar werden jährlich rund 6 Millionen Flaschen befüllt.
Platz 8 Napa Valley: Los Carneros: 290.000 US-Dollar pro Hektar. Diesen Preis gibt es im kalifornischen Napa Valley, genauer gesagt in Los Carneros. Auf 4.140 Hektar Land werden dabei jährlich circa 13 Millionen Flaschen Wein produziert.
Platz 7 Bolgheri: Ein weiterer Ort aus der Toskana schafft es auf Rang 7. Bolgheri, in der Provinz Livorno ist mit 1.100 Hektar Fläche verhältnismäßig klein. Doch besonders die kleine Fläche ist viel Wert. 810.000 US-Dollar pro Hektar kostet das beschauliche Weingebiet in Italien. Ähnlich wie in North Folk auf Long Island werden in Bolgheri etwa 6 Millionen Flaschen Wein aufgefüllt.
Platz 6 Brunello di Montalcino: Auf dem sechsten Rang befindet sich ein weiteres Weingebiet aus der Toskana. Brunello di Montalcino gehört dabei zu den bekanntesten Rotweingebieten Italiens. Mit 910.000 US-Dollar pro Hektar auf einer Gesamtfläche von 1.200 Hektar werden rund 7 Millionen Flaschen jährlich mit dem edlen Tropfen befüllt.
Platz 5 Champagne: Die erste französische Weinregion der Top 10 befindet sich auf Rang 5. Dabei wird auch erstmalig der Preis von einer Million US-Dollar geknackt. Mit 1,04 Millionen US-Dollar pro Hektar wird in Champagne, Frankreich auf 34.200 Hektar der Inhalt für rund 300 Millionen Flaschen pro Jahr produziert. Damit gehört Champagne zu den größten Weinlagen der Welt.
Platz 4 Burgundy: Côte de Nuits: Knapp vor Champagne befindet sich Côte de Nuits in der Burgundy. Mit 1,09 Millionen US-Dollar pro Hektar verpasst das Weingebiet nur knapp die Top 3. Mit nur 660 Hektar Fläche und 4 Millionen befüllten Flaschen Wein zählt das Weingebiet zu den kleineren Flächen auf der Welt.
Platz 3 Napa Valley Rutherford: Die Top 3 beginnt in den USA, genauer gesagt in Napa Valley. In Rutherford kostet ein Hektar 1,2 Millionen US-Dollar. Auf 2.690 Hektar werden dabei jedes Jahr 13 Millionen Flaschen mit Rotwein gefüllt.
Platz 2 Bordeaux: Margaux: In Margaux (Frankreich) kostet ein Hektar 1,25 Millionen US-Dollar. In der kleinen Gemeinde im Südwesten Frankreichs werden jährlich rund 9 Millionen Flaschen auf 1.530 Hektar produziert.
Platz 1 Barolo: In der italienischen Gemeinde Barolo wird auf 1.254 Hektar Wein hergestellt. Mit einem Preis von 2,08 Millionen US-Dollar pro Hektar liegt das Weingebiet unangefochten auf Platz 1 der teuersten Weinlagen der Welt. In Barolo werden 14 Millionen Flaschen pro Jahr mit Rotwein abgefüllt.