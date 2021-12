Barroyer wird Chef bei der SGSS

Frédéric Barroyer, 40, ist seit mehr als 15 Jahren in der Finanzbranche tätig. In der SG Asset Management Group startete er 1998. 2001 wurde er Vorstandsmitglied der SGAM in Japan, gefolgt von seiner Ernennung Vorstandvorsitzenden für die Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) in 2005 mit Sitz in Singapur. Société Générale Securities Services verwaltet als Depotbank weltweit 2,76 Billionen Euro und ist für die Verwahrung und den Treuhandservice für über 3.000 Investmentfonds verantwortlich.