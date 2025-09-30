Wefox ernennt Dieter Bartl zum Finanzchef
Der Insurtech Wefox hat Dieter Bartl zum neuen Finanzchef (Group Chief Financial Officer) ernannt. Bartl tritt seine neue Position zum 1. Oktober an. Darüber hinaus soll er der Geschäftsleitung der Wefox-Gruppe angehören. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt.
Der bisherige Group CFO Alexander Bayliss verlasse das Unternehmen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, heißt es von Wefox. „Wir danken Alexander Bayliss für seinen wertvollen Beitrag, insbesondere für seine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Refinanzierung der Gruppe“, erklärt Wefox-Chef Joachim Müller.
25 Jahre Führungserfahrung
Bartl verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Versicherung, Banking und Technologie. Er war in leitenden Positionen im Finanz- und Unternehmensentwicklungsbereich bei multinationalen Finanzdienstleistern wie Zurich Insurance und Prudential tätig. Zuletzt war Bartl Group CEO des Versicherungsmaklers Assepro, der sich auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert. In dieser Position baute er das Unternehmen aus und beriet Finanzinstitute und Private-Equity-Gesellschaften.
Bei Wefox soll Bartl nach Unternehmensangaben das Wachstum vorantreiben. Die Wefox-Gruppe bietet digitale Vertriebslösungen an und verwaltet Versicherungsgeschäft im Auftrag von Versicherern.
Radikale Schrumpfkur nach turbulenten Jahren
Aus dem deutschen Markt hatte sich Wefox unterdessen im Juli 2024 zurückgezogen und den Versicherungsbestand an den Run-off-Spezialisten Darag verkauft. Das einst mit 4,5 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen durchlief eine tiefgreifende Krise, die auch den Abgang von Gründer Julian Teicke zur Folge hatte.
Teicke stand wegen Vorwürfen geschönter Google-Bewertungen und eines schwach laufenden Deutschlandgeschäfts in der Kritik. Eine Recherche des Manager Magazin im April 2024 deckte zudem auf, dass das Unternehmen jahrelang Investoren über die tatsächliche Geschäftsentwicklung getäuscht haben soll. Der Verlust betrug 2023 rund 141 Millionen Euro statt der geplanten 44 Millionen Euro.
Im September 2024 übernahm der ehemalige Allianz-Manager Joachim Müller die Führung und leitete eine umfassende Restrukturierung ein. Im Juli 2025 sicherte sich Wefox eine Finanzierung von 151 Millionen Euro, wobei die Bewertung auf nur noch 500 Millionen Euro – ein Minus von rund 90 Prozent – sank. Teicke und die Mitgründer schieden aus dem Verwaltungsrat aus. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf die Märkte Österreich, Niederlande und Schweiz.