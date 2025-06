Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Vor wenigen Tagen legte die Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) den Entwurf einer Rentenreform vor. Sie sieht die Reform als Erfüllung zentraler SPD-Wahlversprechen und kündigt weitere Rentenpakete an. „Auch nach einem langen Arbeitsleben die Sicherheit haben, eine stabile Rente zu bekommen.“

Diese Reformpläne stießen auf ein breites Echo in Politik und Verbänden. Wir fassen die Stellungnahmen der wichtigsten Akteure aus verschiedenen Quellen wie „Tagesschau.de“, ARD-Hauptstadtstudio und der „Zeit“ für Sie zusammen.

1. Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2031

Bas will das Rentenniveau, also das Verhältnis der durchschnittlichen Rente zum Durchschnittslohn, bis mindestens 2031 gesetzlich bei 48 Prozent sichern. Das bedeutet, dass Rentner, die 45 Jahre zum Durchschnittslohn gearbeitet haben, weiterhin eine Rente in Höhe von 48 Prozent des aktuellen Durchschnittsverdienstes erhalten.