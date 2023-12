Academy-Aktiencheck BASF-Aktie: In diesen ETFs und Fonds ist sie hoch gewichtet

Du willst in BASF investieren, aber lieber etwas diversifizierter? Dann könnten ETFs oder Fonds, in denen die Aktie enthalten ist, spannend für dich sein. Wir haben uns einmal umgeschaut und ein paar herausgesucht, in denen BASF hoch gewichtet ist.

Von seinem All-Time-High Anfang November 2017 bei knapp 95 Euro ist der Aktienkurs von BASF immer noch ziemlich weit entfernt. Am 4. Dezember 2023 lag der Aktienkurs des deutschen Chemiekonzerns bei etwa 43,64 Euro. Auch das vergangene Geschäftsjahr endete mit einem dicken Minus. Dafür sorgte die Tochterfirma Wintershall DEA, die das Öl- und Gasgeschäft des Konzerns bündelt. Wegen Abschreibungen auf das Russlandgeschäft in Höhe von 7,3 Milliarden Euro stand am Ende ein Minus von 1,4 Milliarden Euro zu Buche; und das nach 5,5 Milliarden Euro Gewinn im Geschäftsjahr 2021.

Ende Oktober hatte Dirk Elvermann, der Finanzchef des deutschen Chemiekonzerns, erklärt, dass sich BASF von seinem Anteil an dem Öl- und Gasunternehmen trennen möchte. Die Geschäfte mit Russland-Bezug will die BASF-Tochterfirma bis Mitte 2024 rechtlich vom Rest der Firma trennen. Den nichtrussischen Teil wolle BASF verkaufen. Der russische Teil sei komplett abgeschrieben.

Verkauf von BASF-Tochter Wintershall DEA?

Seit Ende November gibt es laut Medienberichten Gerüchte, dass der arabische Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) den Kauf der Wintershall DEA prüft. Trotz der 72,5-Prozent-Beteiligung von BASF an Wintershall Dea in Höhe von 7,3 Milliarden Euro geht die Analystin Virginie Boucher-Ferte von Deutsche Bank Research am 27. November 2023 laut Angaben von der DPA von einem Kaufpreis von nur 4,4 Milliarden Euro aus.

Wenn du davon ausgehst, dass dieser Verkauf dafür sorgen wird, dass sich die Aktie, die einer Auswertung der Consorsbank zufolge zu den zehn beliebtesten in Deutschland zählt, langfristig wieder erholen und wachsen wird, könnte aktuell ein guter Einstiegszeitpunkt sein.

In der Übersicht findest du noch weitere Kennzahlen zur BASF-Aktie.

Kennzahlen zur BASF-Aktie im Überblick:

ISIN : DE000BASF111

: DE000BASF111 Marktkapitalisierung : 38,89 Milliarden Euro

: 38,89 Milliarden Euro Wertentwicklung 1 Jahr : -10,63 Prozent

: -10,63 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : -28,23 Prozent

: -28,23 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis :- 61,69

:- 61,69 Gewinn je Aktie : -0,70

: -0,70 Dividendenrendite: 7,87 Prozent

Daten: Börse Frankfurt vom 4. Dezemeber 2023



In unserer Klickstrecke findest du jetzt aber erstmal eine Auswahl an ETFs und Fonds, in denen BASF, also die „Badische Anilin- & Soda-Fabrik“, stark vertreten ist.