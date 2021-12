Unter der Nummer I.15-073 hat die französische Fondsgesellschaft Amundi am Dienstag das sogenannte Basisdokument (document de base) bei der französischen Finanzaufsicht Autorité des marchés financiers registriert.

Damit habe man den ersten Schritt in Richtung Börsengang getan, erklärt die Investmentgesellschaft. Amundi strebt eine Notierung an der Börse Euronext Paris an.