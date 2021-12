Redaktion 18.09.2017 Lesedauer: 1 Minute

Basiswerte Bitcoin und Ether Bank Frick legt Zertifikat für Kryptowährungen auf

Die Bank Frick & Co hat ein Zertifikat für Kryptowährungen aufgelegt. Das Produkt mit dem Namen Cryptocurrency Basket Tracker (CCT) soll an der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Basiswerte Bitcoin und Ether teilhaben und richtet sich an qualifizierte und institutionelle Anleger.