Im ersten Halbjahr 2026 sind die Mietrenditen für Wohnimmobilien in Deutschland leicht gestiegen. Im Schnitt legte die Rendite der 52 größten deutschen Städte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 4,10 auf 4,17 Prozent zu, wie aus dem aktuellen Mietrenditeatlas des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24 hervorgeht. Die Daten stammen vom Baufi24-Mutterkonzern Bilthouse sowie vom Immobiliendatenanbieter Pricehubble.