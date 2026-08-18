Im ersten Halbjahr 2026 sind die Mietrenditen für Wohnimmobilien in Deutschland leicht gestiegen. Im Schnitt legte die Rendite der 52 größten deutschen Städte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 4,10 auf 4,17 Prozent zu, wie aus dem aktuellen Mietrenditeatlas des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24 hervorgeht. Die Daten stammen vom Baufi24-Mutterkonzern Bilthouse sowie vom Immobiliendatenanbieter Pricehubble.

Damit setzt sich der leichte Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort. Treiber der Entwicklung ist vor allem der Mietmarkt. Die Mieten stiegen bundesweit um 2,1 Prozent, während die Kaufpreise mit einem Plus von 0,3 Prozent kaum noch zulegten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Je nach Region gibt es jedoch deutliche Unterschiede. In den Top-7-Metropolen liegt die Mietrendite zwischen 3,0 und 3,99 Prozent – die großen Städte rücken damit immer stärker zusammen. Hamburg bleibt dabei das Schlusslicht unter den großen Städten. Die Kaufpreise steigen dort weiterhin schneller als die Mieten. Stuttgart führt die Top 7 an.

Renditesieger: Mittelgroße Städte im Ruhrgebiet und in Ostdeutschland

Besonders renditestark zeigen sich mittelgroße Städte im Ruhrgebiet und in Ostdeutschland, die zwölf der Top-20-Plätze belegen. Spitzenreiter sind Chemnitz (5,77 Prozent) und Gelsenkirchen (5,16 Prozent). Allerdings müssen Investoren an wirtschaftsschwächeren Standorten auch höhere Risiken einkalkulieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

„Rein rechnerisch sind die laufenden Erträge gemessen am Kaufpreis heute attraktiver als noch in der Niedrigzinsphase“, sagt Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24. Gleichzeitig verlange das aktuelle Zinsumfeld eine sehr präzise Kalkulation. Sein Fazit: „Kapitalanleger finden aktuell vor allem außerhalb der teuersten Lagen ein solides Umfeld vor, müssen Standortrisiken und Finanzierungskosten aber noch genauer abwägen als zuvor.“

Die bundesweiten Durchschnittswerte geben also nur eine Richtung vor – ob sich eine Immobilie tatsächlich rechnet, entscheiden am Ende Objekt, Lage und lokale Marktbedingungen.