Im bundesweiten Durchschnitt ist die Mietrendite jüngst leicht gestiegen, zeigt eine Auswertung von Baufi24. Die Metropolen bleiben jedoch schwach – es gibt ein neues Schlusslicht.

Die Bruttomietrenditen in deutschen Städten sind im zweiten Halbjahr 2025 leicht gestiegen – doch der Blick auf einzelne Städte zeigt: Wer in Metropolen investiert, muss sich mit deutlich niedrigeren laufenden Erträgen zufriedengeben als anderswo. Das zeigt der aktuelle Mietrenditeatlas des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24. Die Daten stammen von Baufi24-Mutterkonzern Bilthouse sowie vom Immobiliendatenanbieter Pricehubble.

Im Durchschnitt der 50 größten Städte liegt die Bruttomietrendite im zweiten Halbjahr 2025 bei 4,1 Prozent – ein leichtes Plus von 0,1 Prozentpunkten gegenüber dem Vorhalbjahr. Grund dafür: Die Angebotsmieten stiegen mit plus 4,8 Prozent auf durchschnittlich 11,61 Euro pro Quadratmeter deutlich stärker als die Kaufpreise, die um 2,6 Prozent auf 3.594 Euro zulegen.

Zentraler Preistreiber bleibt die hohe Nachfrage nach Wohnraum. Die schwache Neubautätigkeit der vergangenen Jahre treffe auf stabile Zuwanderung in die Ballungsräume, sagt Oliver Kohnen, Geschäftsführer von Baufi24: „Die Daten zeigen, dass es mittlerweile kaum noch Städte mit einstelligen Angebotsmieten gibt. Der strukturelle Wohnungsmangel wirkt sich somit direkt auf die Mietpreise aus.“ Ein weiterer Faktor seien steigende Kosten für Instandhaltung und energetische Sanierung.

Hamburg löst München als Stadt mit niedrigster Mietrendite ab

In den sieben Metropolen verharrt die Mietrendite dagegen bei etwa 3,4 Prozent. Trotz eines Mietanstiegs von 5,2 Prozent auf durchschnittlich 16,64 Euro pro Quadratmeter drücken die hohen Kaufpreise die Rendite. Im Schnitt liegt der Quadratmeterpreis in den sieben größten Städten bei 5.936 Euro pro Quadratmeter – ein Anstieg von 4,5 Prozent binnen sechs Monaten.

Schlusslicht ist erstmals Hamburg mit einer Bruttomietrendite von 3,02 Prozent – und löst damit München ab (3,22 Prozent). Auch Frankfurt (3,24 Prozent) und Berlin (3,36 Prozent) liegen unter der 3,5-Prozent-Marke. „Die hohen Kaufpreise in den Metropolen lassen trotz steigender Mieten nur begrenzte Renditen zu“, so Baufi24-Geschäftsführer Kohnen.

Höchste Mietrenditen in strukturschwachen Regionen

Die höchsten Renditen erzielen Investoren derweil in Städten des Ruhrgebiets und strukturschwächeren Regionen: Chemnitz führt das Ranking mit 5,90 Prozent an, gefolgt von Gelsenkirchen (5,24 Prozent), Mönchengladbach (5,16 Prozent), Hagen (5,13 Prozent) und Duisburg (5,05 Prozent). Den stärksten Anstieg der Mietrendite im Vergleich zum Vorhalbjahr verzeichnete Oberhausen mit knapp 0,5 Prozentpunkten, gefolgt von Erfurt und Ludwigshafen mit jeweils 0,3 Prozentpunkten.

Baufi24-Geschäftsführer Oliver Kohnen warnt jedoch vor einem Rendite-Trugschluss: „Die rechnerisch hohen Mietrenditen gehen in diesen Regionen häufig mit höheren Risiken einher, etwa durch Leerstand oder schwächere Perspektiven für die Preisentwicklung.“ Kapitalanlegern rät er, die lokalen Marktbedingungen besonders sorgfältig zu prüfen.