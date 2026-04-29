Gehen die Bauzinsen weiter rauf? Tomas Peeters, Chef von Baufi24, erklärt im Interview, wie der Zins entsteht und warum EZB-Entscheidungen weniger relevant sind, als viele denken.

DAS INVESTMENT: Am Donnerstag entscheidet die EZB über die Leitzinsen. Experten erwarten bis zu zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr. Was bedeutet das für die Bauzinsen?

Tomas Peeters: Die EZB-Entscheidung hat weniger Einfluss, als viele denken. Generell orientieren sich die Zinsen für Baufinanzierungen an den Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen. Warum dieser Zeitraum? Weil die meisten Käufer mindestens über zehn Jahre finanzieren. Ob der Leitzins der EZB nun bei 2 oder 2,5 Prozent liegt, spielt da keine Rolle. Einen direkten Effekt gibt es nicht.

Und indirekt?

Peeters: Wenn die EZB die Zinsen anhebt, bremst sie damit die Wirtschaft – das ist ihr Instrument gegen Inflation. Das Problem ist aber aktuell, dass es nur einen Inflationstreiber gibt, nämlich Energie. Die Wirtschaft läuft nicht. Trotzdem muss die EZB handeln, weil Geldstabilität ihr Mandat ist – nicht Wirtschaftswachstum, nicht die Arbeitslosenquote wie in den USA. Wenn die Wirtschaft aufgrund der Zinspolitik der EZB schlechter wächst oder schrumpft, muss Deutschland mehr Schulden aufnehmen. Und wer mehr Schulden aufnimmt, zahlt mehr Zinsen – das wirkt sich dann auf die Bundesanleihen aus und damit auch auf die Bauzinsen.

Wie kommt der Bauzins konkret zustande?

Peeters: Ausgangspunkt ist der risikofreie Zins: die zehnjährige Bundesanleihe, aktuell bei etwa 3,01 Prozent. Das ist die Basis – das bekommt eine Bank auch, wenn sie keinerlei Risiko eingeht. Auf diesen Wert kommen dann drei Kostenblöcke drauf.

Welche Kosten sind das?

Peeters: Erstens die Kapitalkosten. Nach Basel III müssen Banken Eigenkapital vorhalten – aktuell 3 Prozent, es gibt sogar Diskussionen über 4 Prozent. Und auf dieses Kapital müssen Banken eine Mindestrendite erwirtschaften, die liegt momentan bei vielen Banken bei etwa 15 Prozent. Das ergibt einen Aufschlag von rund 0,36 Prozentpunkten. Zweitens die Vertriebskosten: Ob eine Bank eigene Filialmitarbeiter beschäftigt oder externe Vermittler einsetzt, spielt dabei keine große Rolle. Der Marktschnitt liegt bei etwa 1,8 bis 2,0 Prozent über die Laufzeit – auf zehn Jahre umgelegt sind das etwa 0,18 Prozentpunkte. Drittens die operativen Kosten: IT-Systeme, Sachbearbeitung, Analyse von Betrugsrisiken. Die liegen je nach Bank zwischen 2 und 4 Prozent über die Laufzeit – eine digitale Bank kommt näher an 2 Prozent, eine Filialbank eher an 4 Prozent.

Und dann kommen noch Risikokosten dazu?

Peeters: Genau. Bei einer 60-Prozent-Finanzierung sind diese sehr gering – das Minimum liegt bei etwa 0,05 Prozentpunkten. Denn selbst wenn ein Kunde ausfällt, kann die Bank das Haus verkaufen und kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ihre 60 Prozent. Bei einer 100-Prozent-Finanzierung steigt dieser Aufschlag auf etwa 0,5 Prozentpunkte, weil das Verlustrisiko deutlich höher ist. Unterm Strich landet man bei einer gut besicherten Finanzierung heute bei etwa 3,90 Prozent, bei einer Vollfinanzierung eher bei 4,35 Prozent.

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Wenn man so rechnet, müssten alle Banken nahezu identische Zinsen anbieten.

Peeters: Es gibt Hebel. Sparkassen, Volksbanken und Großbanken haben Spareinlagen, die sie günstig refinanzieren können – vielleicht zu einem Prozent statt zu 3 Prozent. Damit könnten sie deutlich günstigere Konditionen anbieten. Bei manchen Banken gibt es Abschläge für größere Darlehensbeträge, weil der gleiche operative Aufwand auf eine größere Summe verteilt wird. Manche Banken setzen stark auf Cross-Selling, also darauf, dass der Kunde noch ein Girokonto eröffnet und Wertpapiere kauft. Das kann dann die Gesamtkalkulation verbessern.

Die Bauzinsen sind in diesem Jahr bereits gestiegen. Wie geht es jetzt weiter?

Peeters: Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Zehnjahreszinsen deutlich fallen – im Gegenteil. Die Wirtschaftsaussichten in Deutschland trüben sich ein. Wenn das BIP schwächelt, sinken Steuereinnahmen, und Deutschland muss noch mehr Schulden aufnehmen. Das dürfte die Zinsen weiter nach oben treiben.

Haben Sie einen Rat für Kaufinteressenten?

Peeters: Der Gründer unseres Tochterunternehmens Hüttig & Rompf hat immer gesagt: Der beste Zeitpunkt zu kaufen war gestern, und der zweitbeste ist heute. Das teile ich voll und ganz. Wenn der Zins fällt, steigt der Preis. Die Wohnkosten gehen langfristig rauf – das gilt auch für die Miete.

Deutschland ist ein Land der Mieter. Was müsste sich ändern, damit mehr Menschen Wohneigentum erwerben?

Peeters: Das Grundproblem ist das Angebot. Wir brauchen mehr Wohnraum – das würde auch die Preise drücken. Das bedeutet: Wir müssen mehr bauen. Mietpreisdeckel helfen dabei nicht, das hat Berlin gezeigt. Was helfen würde, wären mehr Sozialbau, aber auch Bürgschaften des Staates für Bauträger. Viele Bauträger sind in den letzten Jahren pleite gegangen. Das hat Banken und Käufer verunsichert. Staatliche Garantien könnten hier Vertrauen schaffen, ohne dass tatsächlich viel Geld fließen muss.

Die größte Hürde für viele ist das Eigenkapital.

Peeters: Absolut. Banken können 100-Prozent-Finanzierungen regulatorisch kaum noch machen. Bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 360.000 Euro brauchen Käufer 20 Prozent Eigenkapital – also 72.000 Euro – plus Nebenkosten von rund 10 Prozent, also nochmal 36.000 Euro. Das sind zusammen mehr als 100.000 Euro, die man irgendwo herbeizaubern muss. Fast ein Drittel der Deutschen hat überhaupt keine Ersparnisse und wer welche hat, hat sie selten in dieser Größenordnung. Die Finanzierung eines eigenen Zuhauses klappt da fast nur noch mit vorgezogenem Erbe oder wenn die Eltern eine schuldenfreie Immobilie haben, die als Sicherheit ins Grundbuch eingetragen werden kann.

Was könnte die Politik tun?

Peeters: Eine Möglichkeit wären KfW-Darlehen zu einem Prozent, die als Eigenkapital anerkannt werden – für den Erstkauf, bis zu einer bestimmten Kaufpreisgrenze. Das würde die Einstiegshürde massiv senken. Außerdem sollten private Eigentümer Renovierungskosten steuerlich absetzen können, so wie Unternehmen. Das wäre gut fürs Klima und würde den Bestand aufwerten. Und grundsätzlich: Wer mietfrei im Alter wohnt, braucht weniger staatliche Unterstützung. Jeder Euro, den der Staat heute in Wohneigentumsförderung investiert, spart langfristig Wohngeld und Rentensubventionen. Das ist gut investiertes Geld – für die Menschen und für die Gesellschaft.