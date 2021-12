Svetlana Kerschner 08.12.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 17:19 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Baufinanzierung: Cash Life kooperiert mit Creditweb

Der Policenhändler Cash Life dringt in den Baufinanzierungsmarkt vor. In Kooperation mit dem Baufinanzierer Creditweb bietet Cash Life den Kunden ab sofort Finanzierungsmöglichkeiten für die eigenen vier Wände an.