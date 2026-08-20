Fast die Hälfte aller deutschen Haushalte (42 Prozent) besteht aus nur einer Person - und der Anteil soll bis 2045 auf 44 Prozent steigen, in den Stadtstaaten sogar auf 52 Prozent. Das geht aus einer Haushaltsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor.

Nur ein kleiner Teil davon finanziert allein eine Immobilie – und darunter sind Frauen weiterhin die Ausnahme: Bei Interhyp, Deutschlands größtem Baufinanzierungsvermittler, liegt der Anteil alleinfinanzierender Frauen seit Jahren nahezu unverändert bei 11 Prozent – 2020 wie 2024 –, während Männer mit rund 19 Prozent deutlich häufiger allein finanzieren. Ein ähnliches Bild zeigt sich schon, bevor überhaupt ein Abschluss zustande kommt: Bei der Bilthouse-Gruppe, einem Zusammenschluss von Baufinanzierungsvermittlern wie Hüttig & Rompf, liegt der Frauenanteil bei Finanzierungsanfragen stabil bei etwa 25 Prozent.

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Wenn die Haushaltsrechnung kippt

Dabei schaffen es ohnehin nicht alle Frauen bis zur Anfrage, sondern vor allem jene, die sich das finanziell zutrauen. Genau diese Gruppe beschreibt Jasmin Lewerenz, Direktorin bei Hüttig & Rompf, im Gespräch mit DAS INVESTMENT aus ihrer Beratungspraxis: „Wie wir festgestellt haben, kommen da Kundinnen zu uns, die bereits gut vorbereitet, gut informiert sind, die gut verdienen und viel Eigenkapital haben.“

Trotzdem liegt ihre Konvertierungsrate deutlich unter der von Männern – um bis zu 50 Prozent, wie Helena Voith von Voithenberg, Geschäftsführerin von Bilthouse, beziffert. „Das heißt nicht automatisch, dass diese Finanzierungen von den Banken abgelehnt werden. Es kann auch sein, dass die Kundin einen Rückzieher macht. Grundsätzlich beobachten wir bei Frauen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis“, erklärt sie. Kommt eine Finanzierung zustande, fällt sie dementsprechend oft kleiner und mit einem niedrigeren Beleihungsauslauf aus.

Jasmin Lewerenz, Direktorin bei Hüttig & Rompf, hat kürzlich selbst erlebt, wie ein finanziell gut aufgestelltes Paar an der Rechenlogik der Bank scheiterte. | Bildquelle: Hüttig & Rompf

Woran das unter anderem liegt, zeigt ein Fall, den Lewerenz kürzlich selbst begleitet hat: Ein Ehepaar, er in Vollzeit, sie in Teilzeit, will ihr eine zweite Wohnung als Altersvorsorge finanzieren, er steuert Eigenkapital bei. Auf dem Papier eine faire Aufteilung. Am Ende scheitert die Rechnung trotzdem – nicht am Einkommen, sondern an der bestehenden Immobilie des Paares. Wird die Frau alleinige Darlehensnehmerin, muss die Bank die laufende Belastung aus der ersten Finanzierung voll auf sie anrechnen. Die Haushaltsrechnung kippt, obwohl das Geld im Haushalt vorhanden wäre.

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Mehr Eigenkapital, weniger Risiko

Der Grund für die niedrigeren Finanzierungsvolumina liegt nach Einschätzung beider Interviewpartnerinnen weniger in der Bonitätsprüfung als im Verhalten der Käuferinnen selbst. Frauen brächten spürbar mehr Eigenkapital mit, sagt Voith von Voithenberg – Kapital, das erst angespart werden müsse und die Entscheidung entsprechend verzögere. Frauen stellen ihren Finanzierungsantrag laut einer Interhyp-Auswertung von 2020 im Schnitt mit 41,6 Jahren, alleinfinanzierende Männer bereits mit 39,1 Jahren. Interhyp-Zahlen stützen auch den Eigenkapital-Befund: Alleinfinanzierende Frauen brachten zuletzt im Schnitt 112.000 Euro Eigenkapital ein, Männer 107.000 Euro – bei einem gleichzeitig niedrigeren Kaufpreis von 347.000 Euro gegenüber 366.000 Euro bei Männern.

Eine repräsentative Umfrage aus dem Mai des Baufinanzierungsvermittlers Dr. Klein und des Marktforschungsinstituts Horizoom unter mehr als 2.000 Menschen in Deutschland liefert dafür eine Erklärung: Männer verdienten im Schnitt mehr und über die Jahre kontinuierlicher, was zu mehr Eigenkapital führe, das sie in die Finanzierung einbringen könnten. Frauen arbeiteten dagegen aus familiären Gründen häufiger in Teilzeit und damit auch bei geringerem Einkommen, wie Baufinanzierungsspezialistin Andrea Burgstaller einordnet.

Diese Risikoaversität zeigt sich laut Lewerenz auch in der Beratung: Frauen tendieren zu längeren Zinsbindungen und lassen sich stärker vom Umfeld verunsichern als Männer. Häufig kämen Eltern mit zur Beratung, um Sicherheit zu geben – was grundsätzlich helfe, aber auch dazu führen könne, dass ein Kauf am Ende ausbleibt, weil aus dem Umfeld Zweifel geschürt werden.

Das Budget reicht selten für die Großstadt

Wie eng der finanzielle Spielraum tatsächlich ist, zeigt eine Beispielrechnung von Voith von Voithenberg: Bei einem Nettoeinkommen von rund 3.000 Euro und einem Zins- und Tilgungssatz von 5 bis 6 Prozent liegt der maximal finanzierbare Kaufpreis bei etwa 250.000 Euro. Zum Vergleich: Eine Eigentumswohnung kostet aktuell im Schnitt 7.500 Euro pro Quadratmeter in München und 4.672 Euro in Hamburg, wie der Europace-Preisindex EPX zeigt. Selbst in günstigeren Großstädten wie Dortmund oder Hannover, wo der Quadratmeter für rund 2.400 beziehungsweise 3.000 Euro zu haben ist, liegt das Budget bei 60 bis 75 Quadratmetern – für eine kleine bis mittlere Zwei-Zimmer-Wohnung reicht es, mehr aber kaum.

Helena Voith von Voithenberg, Geschäftsführerin der Bilthouse-Gruppe, vermisst machbaren, finanzierbaren Wohnraum für Single-Haushalte mit niedrigem Finanzierungsvolumen. | Bildquelle: Bilthouse

Ein passendes Angebot fehlt Lewerenz zufolge zusätzlich: Kleinere Eigentumswohnungen zu Einstiegspreisen unter 500.000 Euro seien in vielen Großstädten kaum zu finden. Projektentwickler könnten hier ansetzen, sagt Lewerenz – bislang richte sich das Angebot kaum gezielt an diese Zielgruppe.

Erbe verschiebt den Zeitpunkt

Eine Rolle spielt zunehmend ererbtes Kapital. „Viele Kundinnen und Kunden bekommen mittlerweile ein sogenanntes vorgezogenes Erbe von den Eltern zur Verfügung gestellt, damit man nicht erst mit 50 oder 60 loslegen kann, sondern schon in den Dreißigern das Geld zur Verfügung hat“, sagt Lewerenz. So könnten Käuferinnen früher finanzieren, als es das eigene Einkommen allein erlauben würde. Der gestiegene Zinssatz habe laut Lewerenz zudem dazu beigetragen, dass bereits vorhandenes Vermögen in der älteren Generation überhaupt erst mobilisiert werde.

Studien zum sogenannten Great Wealth Transfer zufolge werden bis 2048 weltweit rund 124 Billionen US-Dollar vererbt – ein erheblicher Teil davon geht an Frauen. Allein schon, weil sie ihre Partner im Schnitt um mehr als vier Jahre überleben.

Auch der Gender-Pension-Gap spielt in der Beratung eine Rolle, wird nach Aussage von Voith von Voithenberg aber noch zu wenig als Kaufmotiv wahrgenommen. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts erhalten Frauen ab 65 Jahren bei den eigenen Bruttoalterseinkünften im Schnitt 36,9 Prozent weniger als Männer, Stand 2024. Rechnet man Hinterbliebenenrenten mit ein, verkleinert sich die Lücke auf 25,8 Prozent. Ein Hinweis darauf, wie stark die Absicherung vieler Frauen im Alter noch von der Rente des Partners abhängt. Neue Transparenzvorgaben bei Gehältern könnten das Problembewusstsein perspektivisch schärfen; in der Beratungspraxis ist davon aber noch wenig zu spüren.

Der erste Schritt bleibt eine Preisfrage

Strukturelle Zugangshürden zur Beratung selbst sieht Lewerenz nicht: Eine gezielte Ansprache von Frauen gebe es in der Branche zwar nicht, ebenso wenig aber eine gezielte Benachteiligung. Was fehle, sei finanzielle Bildung, die früher ansetzt als beim ersten Beratungstermin – etwa in Schule oder Studium. Ohne dieses Wissen fehle vielen Frauen schlicht die Vorstellung, dass eine Finanzierung überhaupt machbar ist, so Lewerenz.

Am Ende bleibt vor allem eine politische Leerstelle. „Der Staat tut da einfach zu wenig. Es müsste viel mehr gebaut werden, viel energieeffizienter, und es müsste einfach machbarer, finanzierbarer Wohnraum für Frauen oder für Single-Haushalte mit einem niedrigen Finanzierungsvolumen da sein“, sagt Voith von Voithenberg. Daran ändere auch die beste Beratung nichts.