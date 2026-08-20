Baufinanzierung
Wenn Frauen eine Baufinanzierung allein stemmen wollen
Wohneigentum Wenn Frauen eine Baufinanzierung allein stemmen wollen
Fast die Hälfte aller deutschen Haushalte (42 Prozent) besteht aus nur einer Person - und der Anteil soll bis 2045 auf 44 Prozent steigen, in den Stadtstaaten sogar auf 52 Prozent. Das geht aus einer Haushaltsprognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor.
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